Boca Juniors-Palmeiras, primo atto alla Bombonera. Dopo il successo del Gremio al Monumental contro il River Plate, questa notte tocca a Boca Juniors e Palmeiras scendere in campo. Alle ore 2:45 comincia la seconda semifinale d’andata della Copa Libertadores 2018. Una delle squadre più titolate del mondo contro la squadra degli “italiani” di Brasile. Il Boca non vince la Copa Libertadores dal 2007, in quel decennio gli Xeneides ne vinsero addirittura 4. Il Palmeiras ha vinto la Copa solo una volta nella sua storia, nel 1999. Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi della Libertadores 2018. Pareggio in Brasile per 1-1 e vittoria del Palmeiras alla Bombonera per 2-0. Il Boca è reduce da tre pareggi di fila nel campionato argentino. Il Palmeiras è in testa al campionato brasiliano, con 4 punti di vantaggio sul Flamengo.

Boca Juniors-Palmeiras, le probabili formazioni. QUI BOCA JUNIORS – Schelotto va verso la conferma di Abila al centro del tridente, completato da Pavon e Zarate: a centrocampo Barrios in cabina di regia affiancato da Perez e Nandez. I due centrali di difesa davanti a Rossi sono Izquierdoz e Magallan. QUI PALMEIRAS – Scolari deve fare a meno dell’infortunato Marcos Rocha: spazio dunque a Makye sulla destra con Victor Luis a sinistra. Davanti alla difesa lo schermo dell’ex Juventus Felipe Melo, davanti i due esterni Willian e Dudu a supporto dell’ex livornese Borja.

Boca Juniors-Palmeiras, come seguire il match in tv e streaming

Boca Juniors-Palmeiras, info su diretta televisiva e streaming. Boca Juniors-Palmeiras si giocherà alla Bombonera di Buenos Aires nella notte italiana tra mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre: calcio d’inizio alle 2.45. Il match potrà essere seguito su Dazn, servizio utilizzabile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. Il ritorno si giocherà invece a San Paolo nella notte tra mercoledì 31 ottobre e giovedì 1° novembre, con calcio d’inizio alle 00.45.

Boca Juniors-Palmeiras, le statistiche del match

Boca Juniors-Palmeiras, i numeri della partita. In trasferta il Palmeiras ha brillato in questa stagione, con la squadra ospite che ha un record del 100% in Copa Libertadores finora (5 vittorie), e perdendo solo una delle ultime 15 trasferte (7 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta). Schelotto sarà entusiasta e fiducioso che la sua squadra segni il primo gol qui – le quattro vittorie casalinghe del Boca in questo torneo sono coincise con i campioni della Superliga Argentina che erano in vantaggio a fine primo tempo. Il capocannoniere della fase a gironi del torneo con sei gol, Miguel Borja, ha continuato la sua ottima prestazione segnando altri tre gol per il Palmeiras agli ottavi.