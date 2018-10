Fiorentina-Cagliari in diretta streaming e tv: dove vedere il match oggi alle 18

Finita la pausa per gli impegni con le Nazionali, la Serie A torna di scena con una tre giorni davvero ricca di appuntamenti. Il weekend è iniziato ieri con gli anticipi Roma-Spal, Juventus-Genoa e Udinese-Napoli. Oggi in campo Frosinone-Empoli, Parma-Lazio, Bologna-Torino, Chievo-Atalanta. Questa sera ci sarà il Derby di Milano Inter-Milan, mentre domani è in programma il Monday Night con la sfida del Marassi tra Sampdoria e Sassuolo. Alle 18.00 Fiorentina-Cagliari sarà il primo posticipo di questo turno di campionato. Arbitra Piero Giacomelli, IV uomo Pillitteri. Alla V.A.R. Aureliano e Schenone.

La Fiorentina di Pioli arriva a questa gara dopo la sconfitta di quindici giorni fa all’Olimpico contro la Lazio. Il tecnico fiorentino dovrebbe confermare il 4-3-3: in attacco Chiesa e Simeone sono confermati, mentre Pjaca e Mirallas si giocano una maglia da titolare. A centrocampo confermati Benassi-Veretout-Gerson. Indisponibile Nørgaard.

Il Cagliari, dopo il successo contro il Bologna prima della sosta, è al momento al 13° posto con 9 punti, a meno due punti dalla zona retrocessione. Oggi Maran dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1: l’unico dubbio riguarda la difesa, con Pisacane in vantaggio su Ceppitelli. A centrocampo confermato Barella, mentre in attacco spazio a Pavoletti. Ancora out Farias, Lykogiannis e Klavan.

Fiorentina – Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su SKY SPORT

La telecronaca della partita – dalle 18.00 su Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del satellite e ch. 373 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Trevisani, affiancato nel commento tecnico da Daniele Adani; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Marco Nosotti. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni.

Sarà possibile vedere la gara anche in streaming grazie alle piattaforme Sky Go e NOW TV. Il servizio è fruibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili.

FIORENTINA – CAGLIARI SULLA RAI

Fiorentina-Cagliari, sfida valida per la 9a giornata di Serie A, sarà possibile ascoltarla in contemporanea su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport con la radiocronaca di Sara Meini in diretta dal Franchi di Firenze.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B BKT, Lega Basket A, e quelli internazionali di Champions League (nuovo orario alle 18.55 e 21.00) ed Europa League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all’estero. Ogni weekend, in diretta esclusiva su Rai Italia, verranno trasmesse le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA – CAGLIARI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. All.: Pioli

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Castro, Joao Pedro; Pavoletti. All.: Maran