Georgina Rodriguez, una bionda per Cristiano Ronaldo. La Juventus non ha vinto ieri con il Genoa, ma il suo Cristiano ha comunque gonfiato la rete e lei ha deciso di festeggiare cambiando colore di capelli. Georgina Rodriguez ha usato Instagram per far vedere ai suoi tanti followers il suo nuovo look. La modella 24enne, compagna del fuoriclasse portoghese, è passato dal nero al biondo. Un cambio radicale che ha stupito un po’ tutti. La Rodriguez è ormai una presenza fissa all’Allianz Stadium ed è sempre più popolare in Italia. Presenza discreta al fianco di Cristiano Ronaldo, certamente meno appariscente di Iryna Shaik. La bellissima modella russa che forse toglieva un po’ di riflettori al cinque volte Pallone d’Oro.

Georgina Rodriguez, le voci su Cristiano Ronaldo non la turbano

Non c’è stato nessuno scossone tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, nonostante le tante voci sul caso-stupro che riguarda il portoghese. Dagli Usa arrivano sempre notizie contrastanti sulla relazione di CR7 con la Mayorga, ma la coppia Rodriguez-Ronaldo non ne ha risentito. La compagna del campione portoghese non manca di postare sui social foto in compagnia di CR7 e dei figli. Georgina Rodriguez sta entrando sempre più nella vita di Cristiano Ronaldo. Lui conquista i tifosi a suon di gol, lei con le foto sui social. Anche da bionda.

Ecco la foto postata da Georgina-Rodriguez in versione bionda: