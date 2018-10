Juventus, curva riaperta ai ragazzi e bambini

Improvvisamente, il giudice sportivo, è stato clemente, dopo 10 giorni, con la Juventus, che sabato incontrerà il Genoa allo Juventus Stadium. Ricordiamo infatti, che dopo il ricorso della società bianconero contro la squalifica della curva dell’impianto torinese, la punizione fu raddoppiata a due turni. Causa cori razzisti di discriminazione razziale, e offese a Koulibaly. Ma ieri, è arrivata l’improvvisa decisione: l’ingresso per la gara di sabato pomeriggio, sarà permesso solo a bambini, e ragazzini. Ed è scoppiata la polemica: ma a cosa serve, prendere decisioni, se poi improvvisamente si cambiano? I bambini, dovranno essere accompagnati da adulti, o genitori, e staremo a vedere come reagiranno in curva.

Difetto questo della Giustizia Sportiva italiana, che non è quasi mai ferma sulle sue decisioni, da squalifiche, multe e daspo. Ora, gli occhi, e soprattutto le orecchie saranno destinati ai cori dei tifosi della Juventus, per la gara col Genoa, che sappiamo, da quasi 40 anni, è gemellato col Napoli, quindi, qualche riferimento offensivo per le due società probabilmente potrebbe esserci.

E come si comporterà la Juventus? Che è stata indicata dall’Unesco come rappresentante anti-razzista del mondo del calcio, in Europa ed in Italia, dove i cori di discriminazione sono diventati più frequenti di quelli di incitamento verso la squadra del cuore.