Juventus U23-Siena streaming Eleven Sports e diretta TV Serie C, dove vedere il match oggi ore 16.30

Juventus U23-Siena, il big match del girone A. I baby bianconeri di mister Zironelli attendono i toscani per dare continuità alla convincente vittoria contro l’Arezzo nel turno infrasettimanale. Il match Juventus U23-Siena, valevole per l’ottava giornata del girone A della Serie C si gioca oggi alle ore 16.30 allora stadio Moccagatta di Alessandria. Il Siena è reduce da 4 pareggi consecutivi in 4 gare, mentre i bianconeri hanno totalizzato 10 punti in 7 partite. Non ci sono precedenti tra le due squadre anche se i toscani hanno incontrato tante volte la Juventus dei grandi negli anni trascorsi in Serie A.

Juventus U23-Siena, le probabili formazioni. Le due squadre dovrebbero schierarsi così:

Juventus U23: Del Favero, Andersson, Coccolo, Del Prete, Zanimacchia, Toure, Kastanos, Zappa, Pereira, Mavididi, Bunino

Siena: Conti, Brumat, Russo, Belmonte, Zanon, Arrigoni, Gerli, Vassallo, Guberti, Gliozzi, Aramu

JUVENTUS U23-SIENA, DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Juventus U23-Siena di Serie C sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili. La piattaforma prevede tre tipologie di abbonamento: singolo evento 3,90 euro, tutte le partite in trasferta di una singola squadra 23,90 euro, tutte le partite di una singola squadra 35,90 euro. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro per l’evento sia su Sportitalia che Raisport.