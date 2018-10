La rivincita di Luis – Peñarol Campione di Uruguay

Era andato via a giugno dal Cagliari dopo avere compiuto il miracolo, salvare la Società isolana da una retrocessione che a tre giornate dal termine del campionato 2017-2018 pareva impossibile.

Le gare contro Fiorentina in Toscana e Atalanta alla Sardegna Arena parevano come montagne invalicabili per la differenza tecnica degli avversari, impegnati nella conquista dell’Europa League. Alla fine si qualificò il Milan, anche se per qualche settimana, poi, viste le problematiche economiche, il famoso “Fair-play finanziario” non rispettato, sembrava che ci sarebbe andata l’Atalanta ai Gironi e che la Fiorentina avrebbe fatto in estate i preliminari. Poi tutto è andato come si sa, il Milan veniva salvato e anche se arranca sia in campionato sia in Europa, comunque sia, i rossoneri sono in Europa League.

Ora Diego Luis Lopez, giovane ragazzo che nel 1998 sbarcò nella lontana Sardegna a 24 anni iniziò una carriera che comunque la si voglia vedere rimane legata ai colori dell’isola dei quattro mori. Da promessa del calcio uruguagio a capitano di quella squadra che rappresenta un’intera isola.

Luis da Montevideo ha vinto, anche se è un Campionato molto “leggero”, con sole 15 squadre, che poi, alla fine, non sono poche.

Ma da ieri D.L.L., ex Capitano ed allenatore del Cagliari è Campione di Uruguay.

Zitti tutti e giù il cappello, onore a te Diego, ed anche a Michele Fini tuo tuo Vice, un po’ di Cagliari e di Sardegna sono li con te a festeggiare!