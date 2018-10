“L’Inter preoccupa la Juventus per lo scudetto?”: Mughini risponde con la “solita” frecciatina

Il sarcasmo di Mughini. I nerazzurri hanno vinto il derby milanese con un gol di Mauro Icardi nei minuti di recupero che ha fatto esplodere l’entusiasmo della San Siro interista. Non è stata sicuramente una grande partita da un punto di vista tecnico: le difese sicuramente meglio degli attacchi, ma l’Inter si è dimostrata più forte del Milan nell’arco dei novanta minuti e ha meritato la vittoria, seppur aiutata da un uscita a farfalle di Gigio Donnarumma in occasione della rete finale. Nei commenti del dopo partita, spicca la solita ironia pungente di Giampiero Mughini che, ospite della trasmissione Pressing, ha spento così gli entusiasmi del popolo nerazzurro rispondendo ad una domanda di Pierluigi Pardo: “L’Inter preoccupa la Juventus per lo scudetto? Mi pare davvero esuberante parlare di scudetto per un gol al 93esimo, seppur bellissimo. A preoccupare preoccupano tutti, che l’Inter ambisca e ci sia è fuori di dubbio, ma se io fossi interista la parola scudetto non la direi proprio”.



Il giudizio di Mughini sul derby milanese. La sfida Inter-Milan ha da sempre un fascino particolare che coinvolge tutta la città di Milano. Ospite di Pressing, Mughini commenta l’importanza della stracittadina milanese e fa un paragone Icardi-Higuain: “Il derby milanese è una necessità del football che significa la storia di due formazioni straordinarie e di una città che è stata un avamposto per il calcio italiano. Non seguo molto le partite, ma mi sembra che Higuain sia più adatto ad interpretare un gioco d’attacco che coinvolge tutti, mentre Icardi è un puntero nella sua espressione sublime. La palla per lui è interessante solo quando deve buttarla dentro”.