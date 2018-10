Lucchese-Juventus U23 3-2 (Video gol highlights Serie C): tris dei toscani, Kastanos e Mavididi non bastano ai bianconeri

Lucchese-Juventus U23 3-2. I baby bianconeri di Zironelli non riescono il tabù trasferta e perdono di misura in terra toscana dopo una partita ricca di reti e di emozioni. La Lucchese si è prima portata avanti di due reti con la doppietta di De Feo, Kastanos ha accorciato le distanze per il 2-1 a fine primo tempo. Nella ripresa Sorrentino su rigore e Mavididi a quindici minuti dalla fine fissano il punteggio sul 3-2 per gli uomini di mister Favarin.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS LUCCHESE-JUVENTUS U23 3-2

IN ATTESA DEL VIDEO



Lucchese-Juventus U23, trasferta toscana per i baby bianconeri. Gli uomini di Zironelli sono reduci dal pareggio in casa contro il Siena e affrontano i toscani di mister Favarin, vittoriosi per 4-0 nell’ultimo turno contro l’Arzachena e in striscia positiva da ben sei gare. Il match Lucchese-Juventus U23, valevole per il nono turno della Serie C girone A, si gioca oggi alle ore 16.30 allo stadio Porta Elisa di Lucca. Non ci sono precedenti nella storia dei due club. Una partita ufficiale di campionato tra Lucchese e Juventus non si svolge di fatto dal 13 aprile 1952, ultimo precedente in Serie A tra i rossoneri toscani e la prima squadra bianconera: in casa lucchese il match terminò con un pari a reti bianche.

Lucchese-Juventus U23, le probabili formazioni:

Lucchese: Falcone, Santovito, Martinelli, Gabbia, Lombardo, Provenzano, Maurizio, Greselin, De Feo, Bortolussi, Sorrentino

Juventus U23: Del Favero, Anderson, Coccolo, Del Prete, Zanimacchia, Kastanos, Toure, Beruatto, Pereira, Mavididi, Olivieri

DOVE VEDERE LUCCHESE-JUVENTUS U23

Lucchese-Juventus U23 Serie C sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, servizio disponibile su pc, tablet e mobile. La piattaforma prevede tre tipologie di abbonamento: singolo evento 3,90 euro, tutte le partite in trasferta di una singola squadra 23,90 euro, tutte le partite di una singola squadra 35,90 euro. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro per l’evento sia su Sportitalia che Rai Sport.