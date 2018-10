Mandzukic infortunio alla caviglia: il croato salta Manchester United-Juventus

Tegola in casa Juventus. Mario Mandzukic si è infortunato e non sarà presente in campo all’Old Trafford per il match di Champions League contro il Manchester United.

Il croato si è infortunato nell’allenamento odierno. La notizia è stata comunicata dalla Juventus: : “Sono 20 gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Manchester United di martedì 23 ottobre, terza gara della fase a gironi di Champions League. Quello che segue è l’elenco dei convocati diramato dal tecnico al termine dell’allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina allo Juventus Training Center. Elenco di cui non fa parte Mario Mandzukic, nel corso dell’allenamento odierno si è fermato a causa di una distorsione alla caviglia sinistra”.

Convocati Juventus contro il Manchester United in Champions League

Di seguito l’elenco dei convocati della Juventus per la trasferta contro il Manchester United: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Cuadrado, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Perin, Rugani, Bentancur, Bernardeschi.

Per i tempi di recupero dell’infortunio alla caviglia di Mario Mandzukic ancora non si sa nulla. Si attendono i risultati degli accertamenti. Verosimilmente è lecito ritenere che il croato salterà anche la prossima sfida di campionato contro l’Empoli in programma sabato 27 ottobre.