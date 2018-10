Messi frattura al radio, out contro l’Inter in Champions. Stop di 3 settimane

Infortunio per Lionel Messi nel corso del match di Liga tra Barcellona e Siviglia terminato 4-2 per i blaugrana. L’argentino, dopo aver segnato su rigore al 12′, il gol del 2-0 per i padroni di casa si è infortunato al braccio in seguito a un contrasto con Franco Vazquez. Messi è caduto a terra, poggiando male il braccio destro. Subito Leo si è accorto della gravità del malanno. Inevitabile la sostituzione con Dembelé

Trasportato in ospedale, Messi è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti del caso. Indiscrezioni, nel corso del match, riferivano di un’iperestensione del gomito destro. Poi è stato il Barcellona a fare chiarezza sull’infortunio dell’argentino con un comunicato diffuso sui canali social del club.

“Messi ha accusato una frattura al radio del braccio destro. I tempi di recupero sono approssimativamente di tre settimane”, questo il responso fornito dal Barcellona che ha subito allarmato i tifosi blaugrana, i quali hanno subito incoraggiato il loro idolo con l’hashtag #fuerzaleo. Una preoccupazione quella dei supporters catalani ulteriormente giustificata dai prossimi impegni che attendono il Barcellona.

Lo stop di 3 settimane per la frattura del radio costringerà Messi a saltare la sfida con l’Inter di Champions League in programma mercoledì 24 al Camp Nou e il Clasico contro il Real Madrid di domenica 28 ottobre alle 16.15. Non è da escludere, l’assenza di Messi anche nel match di ritorno di Champions con l’Inter che si disputerà il 6 novembre a San Siro.

❗ [INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 ottobre 2018