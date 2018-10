Milan, un sabato tutto rossonero. Non ci poteva essere viatico migliore in vista del derby di questa sera per il Milan. Nella giornata di ieri la Primavera e la Femminile hanno vinto entrambe, rispettivamente contro Torino e Tavagnacco. La giornata è cominciata alle 15, con Milan-Tavagnacco per la Serie A Femminile. Le rossonere di Carolina Morace hanno dominato in lungo e in largo il match per tutti i 90 minuti. Il gol decisivo per la vittoria del Milan è arrivato solo all’87′. E’ stata la brasiliana Thaisa Moreno a risolvere la questione con un meraviglioso colpo di tacco che ha battuto il portiere avversario.

Terza vittoria su quattro partite per le ragazze di Carolina Morace. Il Milan Femminile comanda momentaneamente la classifica della Serie A Femminile , insieme al Sassuolo, con 10 punti. Oggi il turno si completa con Roma-Juventus.

Ecco le parole di Carolina Morace al termine di Milan-Tavagnacco:

Milan, successo anche per la Primavera rossonera

Il sabato rossonero è proseguito con la vittoria della Primavera. I ragazzi di mister Lupi hanno battuto il Torino per 2-1. Secondo successo consecutivo per il Milan. Bella prova dei rossoneri, nonostante un equilibrio iniziale che ha reso il compito milanista più difficile del previsto. Il Milan è comunque riuscito a passare in vantaggio al 45′ con un bel diagonale dell’attaccante Franck Tsadjout. Nella ripresa, ecco il raddoppio rossonero firmato dal numero 10 Capanni al 49′, abile nella trasformazione di un calcio di rigore. Inutile il gol della bandiera granata di Milico, sempre su tiro dagli undici metri. La gara quindi si chiude sul 2-1, con i ragazzi rossoneri in festa per il successo. Il Milan sale così a 6 punti in classifica. Prossimo impegno il 27 ottobre, in trasferta con il Palermo. Clicca qui per gli highlights di Milan-Torino.