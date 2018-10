Monopoli-Catania streaming Eleven Sports e diretta Serie C TV, dove vedere il match oggi 23 ottobre dalle 20.30

Di scena questa sera allo stadio Vito Simone Veneziani, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30, il recupero della prima giornata del campionato di Serie C Girone C Monopoli-Catania, rinviata lo scorso mese nelle more del procedimento pendente dinanzi ai tribunali federali e alla giustizia ordinaria in merito alla richiesta di ripescaggio in Serie B inoltrata dalla società etnea.

I biancoverdi del tecnico Giuseppe Scienza sono reduci dalla sconfitta per 2-1 di Castellammare di Stabia dello scorso sabato, dove gli uomini di Fabio Caserta ebbero la meglio sui pugliesi, grazie alle reti di Troest e Carlini che ribaltarono il vantaggio iniziale di Berardi. Il Monopoli attualmente occupa a decima posizione in classifica, avendo totalizzato 8 punti sinora, frutto di due successi, due pareggi ed altrettante sconfitte.

I rossazzurri guidati da Andrea Sottil invece provengono dal successo per 2-4 del Marcello Torre di sabato pomeriggio contro la Paganese, caduta sotto i colpi di Marotta e Curiale, che fecero nell’occasione razzie della difesa azzurrostellata. Una vittoria che in effetti rilancia le ambizioni degli etnei, attualmente quarta potenza del campionato a quota 13 punti, ma con tre gare ancora da recuperare, compresa quella di questa sera.

A dirigere l’incontro Monopoli-Catania in programma questa sera è stato designato il signor Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti Fernando Cantafio della sezione di Lamezia Terme e Francesco Ciancaglini della sezione di Vasto.

Probabili formazioni Monopoli-Catania, Recupero prima giornata Serie C Girone C – martedì 23 ottobre 2018 ore 20.30

Probabile formazione Monopoli (3-5-2): 1 Pissardo; 26 Ferrara, 28 De Franco, 3 Mercadante; 20 Rota, 8 Zampa, 5 Scoppa, 24 Maimone , 17 Donnarumma; 11 Mendicino, 18 Berardi. A disposizione: 12 Saloni, 4 Gatti, 6 Pierfederici, 7 Mavretic, 13 Mangione, 14 Bei, 19 Mangni, 21 Gerardi, 23 Paolucci. Allenatore: Giuseppe Scienza.

Probabile formazione Catania (3-5-2): 12 Pisseri; 4 Aya, 28 Esposito, 5 Silvestri; 26 Calapai, 27 Biagianti, 10 Lodi, 21 Bucolo, 16 Llama; 9 Marotta, 11 Curiale. A disposizione: 1 Pulidori, 17 Baraye, 8 Scaglia, 28 Ciancio, 3 Lovric, 6 Angiulli, 29 A. Rizzo, 14 Brodic, 19 Man neh, 20 Vassallo, 24 Mujkic. Allenatore: Andrea Sottil.

DIRETTA LIVE MONOPOLI-CATANIA. CLICCA QUI PER LA CRONACA IN TEMPO REALE

Monopoli-Catania live streaming oggi 23 ottobre

La sfida Monopoli-Catania, recupero della prima giornata del campionato di Serie C Girone C, sarà visibile attraverso la web tv ufficiale della Lega Pro, ossia Serie C TV, disponibile online sul sito elevensports.it: per visualizzare lo streaming live dell’incontro sarà necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma, accedere con le credenziali inserite in tale circostanza ed acquistare uno dei pacchetti disponibili tra singolo match, intera stagione solo trasferta e intera stagione casa e trasferta.

I pacchetti per visualizzare anche Monopoli-Catania sono ancora in promozione per il mese in corso.

Monopoli-Catania streaming su app oggi 23 ottobre

La sfida Monopoli-Catania sarà fruibile anche attraverso l’app ufficiale di Eleven Sports, disponibile sui principali market store per smartphone, tablet e laptop in maniera del tutto gratuita: in questo caso sarà necessario inserire le credenziali utilizzate in sede di registrazione al portale o comunque registrarsi in caso contrario, ovviamente previo acquisto dei pacchetti a disposizione. In tal caso sarà possibile utilizzare anche trasmettere le immagini su una qualsiasi Smart TV o utilizzando la tecnologia di Google Chromecast o altri strumenti similari.