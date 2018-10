Monopoli-Catanzaro streaming Eleven Sports e diretta Serie C TV, dove vedere il match oggi 27 ottobre dalle 14.30

Allo stadio Vito Simone Veneziani di scena l’incontro Monopoli-Catanzaro, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C Girone C: in palio punti importanti in ottica play-off per entrambe le compagini, chiamate tra l’altro a riscattarsi dopo le ultime non certo entusiasmanti prestazioni.

I biancoverdi sono reduci dallo 0-0 interno di martedì scorso contro il Catania, nel recupero della prima giornata: gli uomini di Giuseppe Scienza non riuscirono nell’occasione ad avere la meglio degli etnei, che si presentarono in terra pugliese assolutamente privi di idee, strappando così un misero punticino. Il Monopoli occupa attualmente la settima posizione in classifica a quota 9 punti, frutto di due successi, altrettante sconfitte e tre pareggi, a pari punti proprio con il Catanzaro, che invece ha osservato un turno di riposo nell’ultima giornata disputata, mentre prima della sosta la compagine guidata da Gaetano Auteri ha subito una cocente sconfitta al Ceravolo contro la Juve Stabia, che si impose nella circostanza con un sonoro 0-3.

A dirigere l’incontro Monopoli-Catanzaro è stato designato Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Thomas Ruggieri della sezione di Pescara e Giulio Basile della sezione di Chieti.

Probabili formazioni Monopoli-Catanzaro, Nona giornata Serie C Girone C – sabato 27 ottobre 2018 ore 14.30

Probabile formazione Monopoli: Pissardo; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Scoppa, Zampa, Donnarumma; Berardi; Mangni, Mendicino. A disposizione: Saloni, Bei, Gerardi, Gatti, Mangione, Paolucci, Maimone, Pierfederici, Mavretic, Fabris. Allenatore: Giuseppe Scienza

Probabile formazione Catanzaro: Elezaj; Celiento, Figliomeni, Signorini; Statella, Maita, De Risio, Favalli; Kanoute, Fischnaller, Giannone. A disposizione: Mittica, Nicoletti, Iuliano, Eklu, Nikolopoulos, Posoco, Ciccone, D’Ursi, Repossi. Allenatore: Gaetano Auteri

