Moviola Inter-Milan, male Guida e Var sull’azione Nainggolan-Biglia. Giusto annullare gol di Icardi-Musacchio (VIDEO)

Moviola Inter-Milan, di seguito l’analisi degli episodi dubbi verificatisi nel corso del derby della Madonnina, che ha visto trionfare i nerazzurri grazie alla rete di Icardi al 93′.

93′ – Regolare la rete di Icardi, che decide così il derby della Madonnina, come si evince dal video che segue

91′ – Giusta l’ammonizione per Bakayoko, che interviene in maniera rude su Vecino

75′ – Ammonito Politano per fallo tattico su Bonaventura: anche in questo caso corretta la valutazione di Guida

61′ – Ammonito Suso per fallo tattico su Asamoah, giusta valutazione di Guida

47′ – Corretta l’ammonizione nei confronti di Calabria per evidente fallo tattico su Brozovic

44′ – Guida ammonisce giustamente Calhanoglu per proteste

42′ – Annullata una rete anche al Milan. Cross di Suso, Romagnoli tocca il pallone con la schiena all’interno dell’area di rigore e Musacchio che sul secondo palo insacca. Guida ravvisa una posizione di fuorigioco del difensore: decisione corretta.

20′ – Fallo di Nainggolan su Biglia: l’arbitro Guida però fischia il fallo a favore dei nerazzurri, ammonendo l’argentino erroneamente.

12′ – Annullata una rete all’Inter. Cross di Perisic dall’out di sinistra, sponda di Vecino per Icardi che insacca alle spalle di Donnarumma. L’assistente non alza la bandierina inizialmente, però mentre la sfera entra in porta segnala l’offside. Corretta la valutazione arbitrale: Icardi di fatto era oltre la linea dei difensori al momento della spizzata di Vecino, come si evince dal video che segue.

Allo stadio San Siro va in scena il derby della Madonnina tra Inter-Milan, nel match valido per la nona giornata della Serie A 2018/2019. A dirigere l’incontro in programma alle ore 20.30 è Guida della sezione di Torre Annunziata coadiuvato dagli assistenti Meli e Passeri. Il quarto uomo della gara invece è Maresca, al Var ci sono Irrati e Giallatini.

In questo articolo analizzeremo gli episodi dubbi della sfida Inter-Milan in tempo reale, con foto e video.