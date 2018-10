Partite Serie B. Oggi, sabato 20 ottobre, in programma 4 match. Serie B che, dopo la sosta per gli impegni della nostra nazionale, torna in campo per disputare l’ ottava giornata. Nell’ anticipo del venerdì uno dei match più interessanti di questa giornata. Al ‘Picco’ di La Spezia…..

Serie B, programma partite sabato 20 ottobre



Il programma odierno di Serie B prevede ben 4 gare, 3 match si disputeranno alle ore 15, ovvero Ascoli-Carpi; Cittadella-Brescia e Cosenza-Foggia, mentre alle ore 18 allo stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone i padroni di casa del Crotone ospitano il Padova. Analizziamo ora gara per gara ogni singolo match della giornata numero 8 del campionato ‘degli italiani’.

Ascoli-Carpi. Allo stadio ‘Del Duca’ di Ascoli andrà in scena un match dal sapore ‘salvezza’. I bianconeri padroni di casa sono fermi a quota 6 a differenza degli emiliani fermi a quota 5. L’ Ascoli non vince da ben 3 gare, esattamente dal 15 settembre quando i bianconeri s’imposero davanti al proprio pubblico per 1-0 nei confronti del Lecce. Non se la passa bene nemmeno il Carpi, gli uomi di Castori non hanno invertito la rotta dall’arrivo del tecnico e sono in cerca almeno di un pareggio in terra marchigiana.

Cittadella-Brescia. E’ probabilmente il match più interessante di questo sabato di serie B, allo stadio ‘Tombolato’ gli uomini di Venturato ospitano il Brescia. Entrambe le squadre si ritrovano dopo 7 gare disputate in zona play-off, esattamente al 7° e 8° posto della classifica di serie B. I granata non vincono da 3 partite e cercheranno di tornare alla vittoria, mentre le ‘rondinelle’ dall’ arrivo di Eugenio Corini in panchina provengono da 5 risultati utili consecutivi. Match che si preannuncia divertente.

Cosenza-Foggia. Gli ospiti guidati in panchina da Grassadonia sono in un ottimo momento di forma, i rossoneri vengono da 3 vittorie consecutive e non vogliono non fermarsi in più. Infatti dopo aver azzerato il gap iniziale della penalizzazione di 8 punti in classifica, vogliono continuare il momento positivo cercando di avvicinarsi alle prime posizioni di classifica. I padroni di casa stanno pagando il difficile impatto con il campionato di serie B e cercano di trovare una propria dimensione. Peso dell’attacco cosentino tutto sulle spalle del bomber Maniero.

Crotone-Padova. Allo stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone i rossoblù di Giovanni Stroppa ospitano il Padova di Bisoli. Panchina di Stroppa ‘traballante’ e che potrebbe saltare in caso di mancato successo contro il Padova, infatti i ‘pitagorici’ non vincono dal 17 settembre quando s’imposero sul Livorno per 1-0. Dall’ altra parte il Padova è in una situazione simile a quella del Crotone, i ‘biancoscudati’ non vincono in campionato dal derby con il Venezia e nell’ultima gara prima della sosta ha subito una sconfitta pesantissima sul campo del Brescia perdendo per 4-1.

Serie B, partite 8.a giornata domenica 21 ottobre 2018

Salernitana-Perugia (ore 15)

Venezia-Verona (15)

Lecce-Palermo (ore 21)

Serie B, posticipo 8.a giornata lunedì 22 ottobre 2018

Benevento-Livorno (ore 21)