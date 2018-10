Allo stadio Alfredo Viviani di scena la sfida Potenza-Paganese, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie C girone C: si affrontano la locale compagine guidata dal tecnico Nicola Ragno e la formazione azzurrostellata dell’allenatore Luca Fusco.

I lucani sinora hanno conquistato un solo punto, in virtù dello 0-0 rimediato tra le mura amiche contro il Monopoli alla seconda giornata: i rossoblu tuttavia in tre gare disputate non hanno ancora realizzato una rete, subendone tuttavia cinque, di cui quattro dalla Juve Stabia.

Peggio degli avversari ha fatto la Paganese, che occupa l’ultimo piazzamento in graduatoria con zero punti all’attivo: tre sconfitte su tre per i campani, che vantano a differenza dei potentini uno score per niente invidiabile, caratterizzato da dieci reti subite, peggiore difesa del torneo finora.

Nella storia delle due compagini, la sfida Potenza-Paganese in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 20.30 si disputa per la 17esima volta in assoluto: bilancio nettamente a favore degli azzurrostellati, che vantano 8 successi contro i 4 dei rossoblu, 4 anche i pareggi. Tra le mura amiche i lucani non battono i campani dalla stagione 1984/85, nel vittoria per 1-0.

A dirigere l’incontro Potenza-Paganese è stato designato il signor Stefano Lorenzin della sezione di Castelfranco Veneto: il fischietto trevigiano non ha mai diretto i lucani, mentre ha arbitrato una sola volta gli azzurrostellati, nello 0-3 rifilato alla Sicula Leonzio nella scorsa stagione con reti di Cesaretti, Maiorano e Scarpa.

Dove vedere Potenza-Paganese live streaming e diretta TV

La sfida Potenza-Paganese sarà visibile solamente su Serie C TV, la web tv gestita dalla piattaforma Eleven Sports, disponibile sul sito ufficiale elevensports.it, previa registrazione alla piattaforma e acquisto del pacchetto, a scelta tra gara singola, solo trasferta e intero campionato della propria squadra del cuore.

Inoltre Potenza-Paganese potrà essere visualizzata anche attraverso l’app ElevenSports, disponibile per smartphone e tablet sui principali market store, facilmente scaricabile ed installabile sul sistema preferito: per gli utenti è disponibile anche l’utilissima funzione Chromecast, che consente di proiettare le immagini sugli smart tv sui quali è installato il dispositivo.

Probabili formazioni Potenza-Paganese, Quinta giornata campionato Serie C Girone C – sabato 6 ottobre 2018 ore 20.30

Probabile formazione Potenza (3-5-2): Ioime; Sales, Emerson, Matino; Coccia, Pepe, Dettori, Piccinni, Giron; Genchi, Strambelli. A disposizione: Breza (p), Mazzoleni (p), Panico, Caiazza, Matera, Fanelli, Leveque, Coppola, França, Fanelli, Guaita, Coppola, Salvemini. Allenatore: Nicola Ragno

Probabile formazione Paganese (4-3-3): Galli; Tazza, Piana, Acampora, Della Corte; Nacci, Sapone, Fornito; Della Morte, Cesaretti, Scarpa. A disposizione: Cappa (p), Santopadre (p), Gaeta, Garofalo, Carotenuto, Diop, Parigi, Gori, Alberti, Verdicchio, Longo, Gargiulo. Allenatore: Luca Fusco