Probabili Formazioni Premier League 9a Giornata: il City con Aguero, Keita dal 1′?

Archiviata la settimana di ‘Nations League’, uno dei migliori campionati al mondo, la Premier League, riparte e con essa la battaglia per la prima posizione che, mai come quest’anno, è cosi avvincente con ben tre pretendenti (Manchester City, Chelsea e Liverpool) al primo posto con la bellezza di 20 punti totalizzati in 8 partite ( frutto di 6 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte). La nona giornata di Premier League si apre Sabato alle ore 13.00, con un classico big match della massima competizione inglese: Chelsea-Manchester Utd. Una partita dalle mille sfumature, Sarri contro Mourinho, la bellezza contro la concretezza, Pogba contro Hazard, insomma un match da non perdere!

Alle 16 dello stesso Sabato sono ben sei le partite in programma tra cui West Ham-Tottenham e Manchester City-Burnley, mentre alle 18:30 il Liverpool affronterà l’Huddersfield in trasferta. Per quanto riguarda il City, Pep Guardiola, dovrebbe schierare in avanti il tridente Mahrez, Aguero e Sterling per provare a forare la difesa del Brunley e continuare la propria corsa in testa alla Premier. Il Liverpool, per mantenere il passo dei rivali in cima alla classifica, affronterà l’Huddersfield con il solito 4-3-3 con il tridente ‘leggero’ Manè, Firmino e Salah con il recuperato Keita dal 1′ a centrocampo. Domenica è in programma Everton-Crystal Palace mentre nel Monday Night, l’Arsenal ospiterà il Leicester alle ore 21.00. L’Arsenal che, dopo le fisiologiche difficoltà iniziali dovute al cambio di allenatore, sembra aver trovato la strada giusta e punta quanto meno ad un posto nella prossima Champions League.

Probabili Formazioni Premier League 9a Giornata

Chelsea-Manchester United

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilcueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Giroud, Hazard.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.

Bournemouth-Southampton

Bournemouth (4-4-1-1): Begovic; Francis, S.Cook, Aké, Smith; Brooks, L.Cook, Lerma, Fraser; King; Wilson.

Southampton (3-5-2): McCarthy; Yoshida, Hoedt, Bednarek; Soares, Hojbjerg, Lemina, Redmond, Bertrand; Gabbiadini, Ings.

Manchester City-Burnley

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Stones, Mendy; Bernando SIlva, Fernandinho, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Burnley (4-4-2): Hart; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Gudmunsson, Cork, Westwood, Lennon; Barnes, Vokes.

Newcastle-Brighton

Newcastle (4-4-2): Dubravka; Yedlin, Fernandez, Manquillo, Lascelles; Shelvey, Diamé, Kendey, Ritchie; Perez, Muto.

Brighton (4-4-2): Ryan; Dunk, Bruno, Duffy, Bong; Knockaert, Bissouma, Kayal, March; Murray, Jahanbakhsh.

West Ham-Tottenham

West Ham (4-1-4-1): Fabianski; Zabaleta, Balbuena, Diop, Mausuaku; Rice; Felipe Anderson, Obiang, Noble, Yarmolenko; Arnautovic.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Dier, Sissoko; Moura, Winks, Son; Kane.

Wolverhampton-Watford

Wolverhampton (4-2-3-1): Rui Patricio; Doherty, Bennett, Boly, Coady; Jonny, Neves; Diogo, Moutinho, Costa; Jimenez.

Watford (4-3-1-2): Foster; Kiko, Mariappa, Prodl, Cathcart; Doucoure, Huges, Capoue; Pereyra; Gray, Deeney.

Cardiff-Fulham

Cardiff (4-4-1-1): Etheridge; Ecuele, Morrison, Bamba, Bennett; Camarasa, Hoilett, Gunnarsson, Murphy; Arter; Paterson.

Fulham (4-4-2): Bettinelli; Ream, Le Marchand, Christie, Odoi; Schurrle, Seri, Anguissa, Sessegnon; Vietto, Mitrovic.

Huddersfield-Liverpool

Huddersfield (4-2-3-1): Lossl; Hadergjonaj, Schindler, Zanka, Durm; Pritchard, Hogg; Mooy, van La Parra, Billing; Depoitre.

Liverpool (4-3-3): Allison; Gomez, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

Everton-Crystal Palace

Everton (4-2-3-1): Pickford; Kenny, Zouma, Keane, Digne; Gueye, Davis; Walcott, Sigurdsson, Bernard; Richarlison.

Crystal Palace (4-4-2): Hennessey; Van Aanholt, Tomkins, Sakho, Schlupp; Milivojevic, Wan-Bissaka, Townsend, McArthur; Zaha, Ayew.

Arsenal-Leicester

Arsenal (4-3-3): Leno; Bellerin, Holding, Mustafi, Monreal; Torreira, Xhaka, Iwobi; Mkhitaryan, Lacazette, Welbeck.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Amartey, Evans, Maguire, Chilwell; Mendy, Ndidi; Pereyra, Maddison, Iheanacho; Vardy.