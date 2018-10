Probabili Formazioni Serie A 10a giornata: Juve senza Mandzukic, scocca il momento di Cutrone?

Dopo la settimana dedicata alle coppe europee, che ha visto le squadre italiane raccogliere tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, la Serie A è pronta a ripartire e a regalare goal e spettacolo. Tra le tante partite in programma, occhi puntati sul big match di Domenica sera tra Napoli e Roma e quello di Lunedì sera tra Lazio e Inter, gare fondamentali per il destino della lotta al vertice e per la zona Champions League.

La partita che inaugurerà la decima giornata di campionato è Atalanta-Parma, Sabato alle ore 15.00, seguita da Empoli-Juventus alle ore 18.00 e da Torino-Fiorentina alle ore 20.30. Per quanto riguarda la Juventus, nella trasferta toscana, dovrà fare a meno di Khedira, Can e Mandzukic. Per sopperire alla presenza dei due giocatori tedeschi, Allegri dovrebbe confermare il centrocampo visto all’Old Trafford contro il Manchester United, composto da Pjanic, Bentancur e Matuidi. In avanti probabile l’impiego di Cuadrado e di Dybala a sostegno di Cristiano Ronaldo.

Il Napoli, dopo aver ben figurato in Champions, dovrebbe aver recuperato Insigne che, nel solito 4-4-2 targato Ancelotti, sarà affiancato da Arkadius Milik; sulla fascia sinistra ci sarà Malcuit. La Lazio schiererà Correa dal 1′ a scapito di Luis Alberto, mentre in casa nerazzurra ci dovrebbe essere Lautaro Martinez a sostenere Icardi. In seguito ecco riportare le Probabili Formazioni Serie A della decima giornata:

ATALANTA-PARMA

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Masiello, Tumminello, Reca, Varnier

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi,Alves, Gagliolo, Bastoni; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Di Gaudio.

Squalificati: Calaiò (tentato illecito) | Indisponibili: Dimarco, Munari, Sierralta, Inglese, Dezi

EMPOLI-JUVENTUS

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Polvani, Rodriguez

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Emre Can, Khedira, Mandzukic

TORINO-FIORENTINA

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ansaldi

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Norgaard

SASSUOLO-BOLOGNA

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G.M. Ferrari; Lirola, Locatelli, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Odgaard, Duncan, Boga

BOLOGNA (4-3-1-2): Skorupski; Calabresi, Di Maio, Helander, Mbaye, Pulgar, Poli, Dzemaili; Orsolini; Palacio, Santander.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Krejci, Mattiello, Danilo

CAGLIARI-CHIEVO

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Farias, Klavan, Lykogiannis

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Depaoli, N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski.

Squalificati: Barba | Indisponibili: Cacciatore, Djordjevic, Giaccherini, Obi, Tomovic

GENOA-UDINESE

GENOA (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Lazovic; Bessa; Kouamé, Piatek.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Favilli, Spolli

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Opoku, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Badu, Ingelsson, Machis, Pezzella

SPAL-FROSINONE

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Costa; Paloschi, Petagna.

Squalificati: Milinkovic-Savic | Indisponibili: Djourou, Viviani, Kurtic, Valdifiori

FROSINONE (3-4-3): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Beghetto; Ciano, D. Ciofani, Campbell.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ardaiz, Dionisi, Halfredsson, Perica, Paganini, Molinari

MILAN-SAMPDORIA

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bonaventura, Biglia, Kessié, Suso; Higuain, Cutrone.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Conti, Strinic

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Barreto; Ramirez, Defrel, Quagliarella.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Regini

NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Callejón, Hamsik, Allan, Zielinski; Milik, Insigne. Squalificati: nessuno | Indisponibili: Chiriches, Ounas, Luperto, Verdi

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Karsdorp, Pastore, Perotti, Kluivert

LAZIO-INTER

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Durmisi, Lucas Leiva

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Brozovic, Gagliardini; Politano, Vecino (o Lautaro), Perisic; Icardi.

Squalificati: | Indisponibili: Nainggolan