Formazioni Serie A 9.a Giornata: Dybala riposa, Brozovic in dubbio, Caldara out

Archiviato il periodo di pausa delle Nazionali che ha visto il ritorno alla vittoria della Nazionale azzurra guidata da Mancini, la Serie A è pronta a ripartire e con essa la rincorsa alla Juventus, sempre capolista e a punteggio pieno dopo otto giornate.

La squadra di Massimiliano Allegri proverà a suonare la ‘nona sinfonia’ nella sfida casalinga contro il Genoa che, pur avendo il bomber Piatek ‘on fire’, dovrà affrontare i bianconeri con i problemi relativi al sorprendente cambio della guida tecnica(da Ballardini a Juric). A rincorrere la Juventus, con sei punti di ritardo, c’è il Napoli di Carlo Ancelotti che affronterà l’Udinese al Dacia Stadium. I partenopei, in vista dei prossimi impegni con Psg e Roma, scenderanno in campo molto probabilmente senza Koulibaly, tornato acciaccato dalla Nazionale e con Milik favorito al compagno di squadra Mertens.

I riflettori di questa nona giornata sono puntati ovviamente sul Derby di Milano, Domenica sera al San Siro si affronteranno Inter e Milan, in una partita che si preannuncia spettacolare e un crocevia fondamentale in termini di ambizioni stagionali. Spalletti dovrà fare a meno molto probabilmente di Vecino mentre spera di recuperare in extremis Brozovic, in caso di assenza del croato ci sarà Borja Valero dal 1’. Per quando riguarda il Milan, gli unici indisponibili sono Strinic e Conti. Altre partite interessanti di questa nona giornata di Serie A che interessano alcune ‘squadra di vertice’ sono: Parma-Lazio, Roma-Spal, Sampdoria-Sassuolo e Fiorentina-Cagliari.

– Probabili Formazioni Serie A 9a giornata-

FORMAZIONI ROMA-SPAL

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Santon; Nzonzi, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Rossi, Pastore, Karsdorp, Kolarov, Perotti

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Djourou; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Antenucci, Petagna.

Squalificati: Felipe | Indisponibili: Kurtic, Viviani

FORMAZIONI JUVENTUS-GENOA

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Emre Çan, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Khedira, Rugani, Spinazzola, Dybala

GENOA (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Lisandro Lopez, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Hiljemark, Lazov

UDINESE-NAPOLI FORMAZIONI

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Badu, Balic, Ingelsson, Machis, Pezzella,Teodorczyk

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Verdi; Insigne, Milik.

FORMAZIONI FROSINONE-EMPOLI

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ardaiz, Capuano, Dionisi, Maiello, Paganini, Perica

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lollo, Mchedlidze, Pasqual, Polvani, Rodriguez

BOLOGNA-TORINO FORMAZIONI

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio; Mbaye, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks; Palacio, Santander.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Falcinelli, Krejci, Mattiello, Okwonkwo, Orsolini

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina, Rincon, Meité, Berenguer; Baselli; Iago Falque, Belotti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ansaldi, Lyanco, Zaza

CHIEVO-ATALANTA

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Birsa, N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Pellissier, Stepinski.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cacciatore, Djordjevic, Giaccherini, Obi, Tomovic

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic; Zapata, Gomez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Masiello, Tumminello, Varnier

FORMAZIONI PARMA-LAZIO

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Di Gaudio.

Squalificati: Calaiò | Indisponibili: Dezi, Dimarco, Gervinho, Grassi, Munari, Sierralta

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marovic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Durmisi, Badelj

FIORENTINA-CAGLIARI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Norgaard

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Pavoletti, João Pedro.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Klavan, Lykogiannis, Farias

FORMAZIONI INTER-MILAN | DERBY 21 OTTOBRE

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Vecino

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Çalhanoglu.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Conti, Strinic

SAMPDORIA-SASSUOLO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari; Defrel, Quagliarella.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Regini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, G. Ferrari; Bourabia, Locatelli, Sensi; Berardi, Babacar, Di Francesco.

Squalificati: Rogerio | Indisponibili: Boga, Duncan, Odgaard, Boateng