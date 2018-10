Allo stadio Olimpico di scena l’anticipo della nona giornata del campionato di Serie A Roma-Spal, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00. Si affrontano i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i biancazzurri del tecnico Leonardo Semplici, in un match che mette in palio tre punti importanti per gli obiettivi delle compagini in campo che risultano essere diametralmente opposti.

I capitolini sono reduci dal successo del Castellani per 0-2, quando nel match valido per l’ottava giornata Nzonzi e Dzeko archiviarono la pratica Empoli in maniera piuttosto agevole: attualmente i giallorossi occupano la quinta posizione in classifica, seppur in coabitazione con la Sampdoria, con 14 punti all’attivo, frutto di 4 successi, 2 pareggi ed altrettante sconfitte.

Gli estensi invece dopo un avvio sorprendente hanno fatto i conti con un calo quasi fisiologico: nell’ultimo turno di campionato gli uomini di Semplici si sono arresi all’Inter tra le mura amiche. La doppietta di Icardi rese vana la rete del momentaneo pareggi di Paloschi. In classifica la Spal si colloca al tredicesimo posto, con 9 punti all’attivo frutto di 3 successi e 5 sconfitte.

A dirigere l’incontro Roma-Spal è stato designato il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti della sezione di Chiari e Valentino Fiorito della sezione di Salerno. Quarto ufficiale invece sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Al Var Rosario Abisso della sezione di Palermo, supportato dall’assistente Ciro Carbone della sezione di Napoli.

Diretta tv Roma-Spal, oggi 20 ottobre

L’incontro Roma-Spal valido per la nona giornata di Serie A con fischio di inizio previsto per le ore 15.00, è visibile solamente attraverso la piattaforma Sky, che detiene i diritti per la trasmissione di 7 gare su 10 per ogni giornata.

La sfida Roma-Spal sarà trasmessa in esclusiva su satellite e in fibra per i titolari del relativo abbonamento con la pay tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport HD (canale 251). Per chi non avesse l’impianto con la parabola o non disponesse una connessione veloce, è disponibile anche la modalità in digitale terrestre, per le aree coperte dal segnale: in questo caso la gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 383 e 483, disponibile anche in HD ai canali 373 e 473). La telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi, con commento tecnico a cura di Lorenzo Minotti.

Streaming live Roma-Spal, oggi 20 ottobre

Inoltre Roma-Spal può essere visualizzata anche in modalità streaming e in mobilità: in questo caso, per i titolari di abbonamento con la pay tv è disponibile l’applicazione Sky Go, presente sui principali market store e facilmente scaricabile, adatta per smartphone, tablet e laptop. Per chi invece non fosse titolare di alcun contratto e desiderasse comunque seguire il match, è possibile acquistare il pacchetto Now Tv: la piattaforma online mette a disposizione il ticket singola partita, una settimana o un mese, con differenti tagli. Anche in questo caso è disponibile la relativa applicazione per dispositivi mobili.

Probabili formazioni Roma-Spal, Nona giornata Serie A – sabato 20 ottobre 2018 ore 15.00

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Lu. Pellegrini, Cristante, Nzonzi, Under, Lo. Pellegrini, Kluivert, Dzeko. A disposizione: Mirante (p), Fuzato (p), Santon, Marcano, Juan Jesus, Pastore, Zaniolo, Coric, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Probabile formazione Spal (3-5-2): Gomis, Cionek, Vicari, Bonifazi, M. Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares, Paloschi, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic (p), Dickmann, Costa, Simic, Vitale, Everton Luiz, Valdifiori, Antenucci, Moncini, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici