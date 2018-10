Cambio in vetta al TOP12 dopo tre giornate di campionato. La capolista Patarò Calvisano cade in casa del Lafert San Donà che si impone 17-14 con la meta decisiva di capitan Derbyshire. Ne approfitta il Valorugby Emilia che si conferma una delle sorprese di inizio stagione salendo al primo posto in seguito alla rotonda vittoria per 42-26 a Padova, sponda Valsugana. Colpo esterno dell’Argos Petrarca Rugby che espugna per 19-13 il campo del Rugby Viadana 1970 nel posticipo e sale al secondo posto in classifica. Salgono al terzo posto le Fiamme Oro Rugby che di misura si impongono 15-14 sul Toscana Aeroporti I Medicei in un match molto equilibrato. Ritrova punti e vittoria il FEMI-CZ Rovigo: i Bersaglieri superano 19-15 il Mogliano Rugby 1969 nel derby veneto. Primo sorriso stagionale per il Verona che inaugura al meglio il proprio stadio battendo 27-7 la Lazio.

Valorugby Emilia 14; Argos Petrarca Padova 13; Patarò Calvisano 11; Fiamme Oro Roma 10; Femi-CZ Rovigo 9; Lafert San Donà 8; Rugby Viadana 1970 7; Lazio Rugby, Mogliano Rugby 1969,Verona Rugby 5; Toscana Aeroporti I Medicei 2; Valsugana Rugby 0.

San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 29 settembre 2018

Lafert San Donà v Patarò Calvisano 17-14 (10-5)

Marcatori: p.t. 13’ c.p. Biasuzzi (3-0), 25’ m. Petrozzi tr. Biasuzzi (10-0), 35’ m. Susio nt (10-5); s.t. 52’ c.p. Pescetto (10-8), 57’ c.p. Pescetto (10-11), 64’ c.p. Pescetto (10-14), 73’ m. Derbyhsire tr. Biasuzzi (17-14)

Lafert San Donà: Owen; Biasuzzi, Iovu, Bacchin E., Falsaperla; Reeves, Petrozzi (69’ Crosato); Derbyshire (cap.), Nicotera, Bacchin G.; Riedo (61’ Sutto), Stander; Zanusso, Bauer, Ceccato (53’ Ros).

All. Green

Patarò Calvisano: Van Zyl; Bruno, De Santis, Panceyra Garrido, Susio; Pescetto, Casilio (70’ Semenzato); Vunisa, Archetti, Zanetti (75’ Mattani); Van Vuren (80’ Andreotti), Cavalieri; Biancotti (61’ Gavrilita), Manfredi (61’ Morelli), Fischetti (77’ Luccardi).

All. Brunello

arb.: Liperini (Livorno)

AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Giacomini (Treviso)

Calciatori: Biasuzzi (Lafert San Donà) 3/3; Pescetto (Patarò Calvisano) 3/4

Note: giornata soleggiata, circa 23°, campo in buone condizioni. Spettatori 278.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 4; Patarò Calvisano 1

Man of the Match: Enrico Bacchin (Lafert San Donà)

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 29 settembre 2018

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei 15-14 (12-3)

Marcatori: p.t. 15’ m. D’Onofrio U. (5-0), 33’ cp Newton (5-3), 40’ m. Marinaro tr Ambrosini; (12-10), 46’ cp Newton (12-6); s.t. 62’ cp Newton (12-9), 69’ m. McCann (12-14), 77’ cp Ambrosini (15-14)

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Massaro, Forcucci (67’ Seno), Bacchetti; Ambrosini, Marinaro (58’ Parisotto)); Caffini, Cristiano (48’ De Marchi) Bianchi; McCarthy (4’ D’Onofrio U.), Fragnito; Nocera (48’ Iacob), Moriconi (58’ Kudin), Zago

all. Guidi

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi (78’ Basson); Lubian, Rodwell, Cerioni (41’-46’ Lupini, 56’ Lupini), Rodwell, McCann; Newton, Rorato (65’ Esteki); Greef (80’+1’ Zileri), Minto, Cosi (48’ Boccardo); Maran (c), Grobler (56’ Brancoli); Battisti, Giovanchelli (59’ Broglia), De Marchi

All. Presutti

arb.: Mitrea (Udine)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Masini (Roma)

Quarto Uomo: Rosella (Roma)

Calciatori: Ambrosini (Fiamme Oro Rugby) 2/4, Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 3/4

Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 550 circa.

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1

Man of the Match: Jacopo Bianchi (Fiamme Oro Rugby)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 29 settembre 2018

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969 19-15 (19-10)

Marcatori: p.t. 4’ m. Majstorovic (5-0), 12’ c.p. Jackman (5-3), 15’ m. Majstorovic tr. Mantelli (12-3), 19’ m. Corazzi tr. Jackman (12-10), 29’ m. Momberg tr. Mantelli (19-10); s.t. 52’ m. Pavan (19-15)

FEMI-CZ Rovigo: Cioffi (54’ Borin) (78’ Brugnara); Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Halvorsen (44’ Vian); Tveraga (44’ Cicchinelli), Canali; D’Amico (63’ Pavesi), Momberg (63’ Cadorini), Brugnara (63’ Vecchini).

all. Casellato

Mogliano Rugby 1969: Da Re (56’ D’Anna); Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi (63’ Gubana); Bocchi, Corazzi (cap.), Baldino; Delorenzi (25’ Finotto), Caila; Michelini (41’-78’ Cincotto), Ferraro (63’ Toai Key), Buonfiglio (49’ Di Roberto).

All. Cavinato

Arb.: Tomò (Roma)

AA1 Pastore (Belluno), AA2 Munarini (Parma)

Quarto Uomo: Rebuschi (Rovigo)

Cartellini: 76’ giallo a Vecchini (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 2/3; Jackman (Mogliano Rugby 1969) 2/4

Note: giornata soleggiata e mite, circa 26°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 1000.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 4; Mogliano Rugby 1969 1

Padova – Stadio “Plebiscito” – sabato 29 settembre 2018

Valsugana Rugby Padova v. Valorugby Emilia 26 – 42 ( 7 – 22)

Marcatori : pt. 7’ m. Costella tr. Gennari (0 – 7), 22’ m. Ngaulafe tr. Farolini (0 – 14), 27’ m. Amenta (0 – 19) ; 31’ m. Calderan (7 -19), 36’ c.p. Gennari (7 -22); s.t. 42’ m. Mordacci tr. Gennari (7 – 29); cp. 59’ Gennari (7 – 32) 60’ m. Turcato tr. Roden (14 – 32), 65’ m. Balsemin tr. Gennari (14 – 39), 70’ cp. Gennari (14 – 42), 77’ m. Tomaselli (19 – 42), 79’ m. Beraldin tr. Roden (26 – 42)

Valsugana Rugby Padova : Rossi (73’ Sartor); Lisciani, Beraldin (cap), Calderan, Rigutti; Roden, Scapin R.; Maso, Caldon, Baldelli (42’ Sturaro); Albertario, Scapin M (44’ Turcato); Barducci (60’ Trevisan); Shipp (56’ Cesaro); Swanepoel (45’ Michielotto),

All. Polla Roux

Valorugby Emilia: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini (cap), Gennari; Rodriguez (65’ Jammal), Fusco (52’ Fontana); Amenta (57’ Messori), Favaro (42’ Dell’Acqua), Mordacci; Du Preez (42’ Rimpelli), Balsemin; Du Plessis (52’ Bordonaro), Manghi (52’ Gatti), Muccignat (52’ Quaranta).

All.Roberto Manghi

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Riccardo Salafia (Milano)

Cartellini : 12’ giallo a Gennari (Valorugby Emilia);

Calciatori : Gennari (Valorugby Emilia) 5/6 ; Farolini (Valorugby Emilia) 1/2; Roden (Valsugana Rugby Padova) 3/4;

Note : 800 spettatori circa, giornata soleggiata, campo in buone condizioni.

Punti conquistati in classifica : Valsugana Rugby Padova 1; Valorugby Emilia 5

Man of the Match : Gennari (Valorugby Emilia)

Verona, Payanini Rugby Center – Sabato 29 settembre 2018

Verona Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 27 – 7 (8-0)

Marcatori: p.t. 29’ m. Bernini (5-0), 45’ p. McKinney (8-0); s.t. 47’ m. Quintieri (13-0), 53’ m. Zanini t. McKinney (20-0), 63’ m. Guardiano t. Ceballos (20-7), 76’ m. Silvestri t. McKinney (27-7)

Verona Rugby: Conor; Buondonno, Pavan (73’ Mortali), Quintieri, Beltrame (75’ Cruciani); McKinney, Soffiato (76’ Di Tota); Bernini, Rossi (23’ Zago) (63’ Mountariol), Zanini; Groenewald, Salvetti (cap); Cittadini (58’ D’Agostino), Delfino (55’ Silvestri), Furia (58’ Lastra Masotti).

All. Zanichelli

S.S. Lazio Rugby 1927: Borzone; Santoro, Coronel (23’ Guardiano), Vella, Bonavolontà F.; Ceballos, Bonavolontà D. ( 65’ Albanese), Giancarlini (50’ Duca), Filippucci (cap) (77’ Pagotto), Ercolani (75’ Blessano), Bruno, Ocampo; Forgini (65’ Marsella), Baruffaldi (67’ Amendola), Cafaro (65’ Bolzoni)

All. Montella

Arb.Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Stefano Pennè (Lodi)

Quarto Uomo: Francesco Meschini (Milano)

Cartellini: 45’ giallo a Ocampo (S.S. Lazio Rugby 1927); 48’ cartellino rosso a Bernini (Verona Rugby)

Calciatori: McKinney (Verona Rugby) 3/5; Ceballos (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/3;

Note: giornata calda e soleggiata, con circa 27 gradi, terreno in perfette condizioni. Primo match disputato sul nuovo impianto del Verona, il Payanini Rugby Center. Presenti 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 5 ; S.S. Lazio Rugby 1927 0

Man of the Match: Beltrame (Verona Rugby)

Viadana, stadio L. Zaffanella – Domenica 30 settembre 2018

Rugby Viadana 1970 v Argos Petrarca Rugby 13-19 (10-6)

Marcatori: p.t. 8’ cp. Ragusi (0-3); 16’ m. Tizzi tr. Ormson (7-3); 32’ cp. Ormson (10-3); 35’ cp. Ragusi (10-6) s.t. 49’ m. Nostran tr. Ragusi (10–13); 53’ cp. Ormson (13-13); 74’ cp. Ragusi (13-16); 77’ cp. Ragusi (13-19)

Rugby Viadana 1970: Apperley; Bronzini (61’ Amadasi), Tizzi, Menon (61’ Pavan); Spinelli; Ormson ©, Gregorio; Denti And. (49’ Moreschi); Ferrarini (74’ Ribaldi), Ghigo; Guillemain, Chiappini (10’ Gelati); Brandolini (67’ Garfagnoli), Silva, Denti Antonio (49’ Balboni)

All. Frati

Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Capraro (62’ Marchetto), Bettin, Riera, Coppo (54’ Favaro); Benettin, Francescato (54’ Su’a); Trotta; Lamaro, Conforti (52’ Ortega); Cannone, Gerosa; Rossetto (62’ Scarsini), Santamaria, Borean (48’ Rizzo)

All. Marcato

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Cartellini: al 57’ giallo a Santamaria (Argos Petrarca Rugby) e Brandolini (R. Viadana 1970);

Calciatori:Ormson (R. Viadana 1970) 3/4; Ragusi (Argos Petrarca Rugby) 5/5;

Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, circa 1300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 1, Argos Petrarca Rugby 4.

Man of the Match: Andrea Trotta (Argos Petrarca Rugby)