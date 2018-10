Sampdoria-Sassuolo 0-0 (Video Highlights), Giampaolo e De Zerbi non si fanno male. Var fermo per guasto tecnico

Serie A, Sampdoria-Sassuolo 0-0. Al Ferraris termina in parità il posticipo della nona giornata: gara molto tattica, con i tecnici Giampaolo e De Zerbi che riescono ad imbrigliare gli attacchi avversi. Occasione d’oro per i neroverdi con Berardi che al 36′ colpisce un clamoroso palo.

Nel corso del secondo tempo, inoltre, sono sorti problemi tecnici al VAR: ad annunciarlo, al nono minuto della ripresa, lo speaker dello stadio dopo che il secondo tempo era cominciato con diversi minuti di ritardo in seguito ad un lungo colloquio che ha visto protagonisti il quarto uomo e gli ispettori della Lega Calcio.

VIDEO HIGHLIGHTS SAMPDORIA-SASSUOLO | SERIE A

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova di scena il posticipo della nona giornata di Serie A Sampdoria-Sassuolo, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30.

I blucerchiati sono reduci dal successo di Bergamo dell’ultimo turno di campionato per 1-0, rilanciandosi in classifica, nella quale occupano la quinta posizione, avendo totalizzato finora 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi ed altrettante sconfitte.

I neroverdi invece hanno subito una sconfitta senza storie in trasferta contro il Napoli per 2-0 e distano appena una lunghezza proprio dai doriani.

A dirigere l’incontro Sampdoria-Sassuolo è stato designato il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

