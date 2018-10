Siracusa-Potenza 0-1 (Video Gol Highlights Serie C), una rete di Genchi piega gli aretusei

Serie C, Siracusa-Potenza 0-1. Genchi decide la sfida del Nicola De Simone, rilanciando i lucani in classifica: per gli aretusei è crisi profonda, un solo successo in sei gare, quello interno contro la Paganese, e la panchina di Giuseppe Pagana che traballa.

Tabellino Siracusa-Potenza

SIRACUSA (4-3-2-1): Gomis; Daffara, Di Sabatino, Turati, Del Col (74′ Gia. Fricano); Mustacciolo (46′ Catania), Ott Vale (77′ Da Silva), Gio. Fricano (74′ Boncaldo); Rizzo, Palermo (85′ Celeste); Diop. A disposizione: Messina, Genovese, Bertolo, Turati, Orlando, Mattei, Tuninetti, Fruci. Allenatore: Raciti-Pagana.

POTENZA (4-3-3): Ioime; Coccia, Di Somma, Emerson, Giron; Coppola, Piccinni, Guaita (60′ Dettori); Strambelli (87′ Matino), Franca (12′ Salvemini, 46ì Pepe), Genchi. A disposizione: Mazzoleni, Breza, Giosa, Sales, Panico, Fanelli, Leveque, Matera. Allenatore: Raffaele.

ARBITRO: Zingarelli di Siena (Nuzzi-Lenza).

MARCATORI: 20′ Genchi

NOTE: ammoniti Palermo, Piccinni, Del Col, Daffara. Espulso al 94′ Rizzo.

Allo stadio Nicola De Simone di scena l’incontro Siracusa-Potenza, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C Girone C e con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Gli aretusei del tecnico Giuseppe Pagana ospitano i lucani con l’obiettivo di conquistare tre punti importanti in ottica campionato, che è cominciato con qualche sbavatura di troppo: attualmente la compagine siciliana è impelagata nella zona calda della classifica, a quota 3 punti frutto dell’unico successo della stagione, ottenuto contro la Paganese con il risultato di 3-1, mentre 4 sono le sconfitte sinora collezionate.

I rossoblu invece hanno racimolato per il momento 6 punti, totalizzati grazie all’unico successo del torneo, ai danni del Rende per 2-0, nonché di tre pareggi e due sconfitte, vantando tuttavia la miglior difesa rispetto ai padroni di casa, con soli 7 gol subiti contro i 9 dei siciliani, nonché il peggior attacco nei confronti proprio degli avverari, avendo siglato appena 4 reti contro le 5 degli isolani.

A dirigere l’incontro Siracusa-Potenza è stato designato il signor Andrea Zingarelli della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Nuzzi della sezione di Valdarno e Stefano Lenza della sezione di Firenze.

Dove vedere Siracusa-Potenza in streaming live e diretta TV

La sfida Siracusa-Potenza valida per la sesta giornata del campionato di Serie C Girone C sarà visibile attraverso la web tv ufficiale della Lega Pro, ossia Serie C TV, disponibile online sul sito elevensports.it: per visualizzare lo streaming live dell’incontro sarà necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma, accedere con le credenziali inserite in tale circostanza ed acquistare uno dei pacchetti disponibili tra singolo match, intera stagione solo trasferta e intera stagione casa e trasferta. I pacchetti per visualizzare anche Siracusa-Potenza sono ancora in promozione per il mese in corso.

Dove vedere Siracusa-Potenza in mobile e sulle app

La sfida Siracusa-Potenza sarà fruibile anche attraverso l’app ufficiale di Eleven Sports, disponibile sui principali market store per smartphone, tablet e laptop in maniera del tutto gratuita: in questo caso sarà necessario inserire le credenziali utilizzate in sede di registrazione al portale o comunque registrarsi in caso contrario. In tal caso sarà possibile utilizzare anche trasmettere le immagini su una qualsiasi Smart TV o utilizzando la tecnologia di Google Chromecast o altri strumenti similari.