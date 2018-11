Empoli, esonerato Andreazzoli: pronto il sostituto, ecco di chi si tratta

Aurelio Andreazzoli non è più l’allenatore dell’Empoli, il tecnico nativo di Massa è stato infatti esonerato dalla società toscana, pagando la lunga striscia di risultati negativi maturati finora. L’Empoli in questa prima parte di campionato ha collezionato appena sei punti in undici partite disputate: frutto dei pareggi interni contro Chievo, Milan e Frosinone, e della vittoria alla prima giornata contro il Cagliari. I toscani hanno perso tutte le altre partite, subendo addirittura cinque gol al San Paolo contro il Napoli nell’ultimo turno di Serie A.

Per l’esonero manca soltanto l’ufficialità ma ormai può considerarsi cosa fatta, nonostante alcune discrete prestazioni, dunque, Andreazzoli non è riuscito a mantenere la panchina dell’Empoli. Dopo l’esonero di Ballardini e D’Anna, quella di Andreazzoli è la terza panchina che salta in questo inizio di stagione di Serie A.

Via il tecnico toscano e ora sotto con un nuovo allenatore per l’impresa salvezza. Il nome che dovrebbe portare i punti necessari a evitare la retrocessione sarebbe quello di Beppe Iachini. In serata l’ex tecnico del Sassuolo vedrà i dirigenti dell’Empoli per fare il punto della situazione e limare gli ultimi dettagli tecnici ed economici. A meno di clamorosi colpi di scena, Iachini avrà dunque l’arduo compito di conquistare punti pesanti per evitare la retrocessione.