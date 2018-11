Il manifesto funebre di un tifoso della Juventus: “Non fiori ma gol di Cristiano Ronaldo”

La passione per la Juventus e per Cristiano Ronaldo va oltre la morte. Il quotidiano Il Giornale di Barga e della Valle del Serchio ha riportato in prima pagina una notizia sorprendente e davvero singolare per il contenuto. La morte di Mario Stefanini, un settantasettenne di Fornaci di Barga con la grande passione per la Juventus, ha suscitato nel figlio Claudio il desiderio di ricordarlo con un manifesto funebre particolare che recita: “Mario Stefanini, “Il Doro” di anni 77. Ne danno il triste annuncio i figli e i familiari tutti. Il funerale avrà luogo Sabato 17. Presso il cimitero di Loppia alle ore 15.00 saranno celebrate le esequie. Non fiori ma goals di Cristiano Ronaldo“. A quanto pare, il defunto era un fan del pallone d’oro portoghese ed è riuscito a seguire le sue gesta in maglia bianconera solo per tre mesi prima della triste dipartita.

Cristiano Ronaldo fa sognare i tifosi bianconeri. Sono passati ormai circa quattro mesi dal 10 luglio, il giorno nel quale fu annunciato l’arrivo alla Juventus dal Real Madrid del campione portoghese a fronte di un corrispettivo pari a 100 milioni di euro più 12 di bonus. Il giocatore più forte del mondo in maglia bianconera e nel campionato italiano, un sogno che è diventato realtà. In questo primo scorcio di stagione le attese sulle prestazioni di Cristiano Ronaldo sono state rispettate con nove reti in quindici partite ufficiali, con la Juventus prima in Serie A con punteggio record e che punta dritto alla conquista della Champions League. Ora il fenomeno portoghese avrà anche un tifoso speciale dall’altro mondo, il signor Mario Stefanini.