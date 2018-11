Serie A, le probabili formazioni degli anticipi della 13.a giornata

SERIE A, JUVENTUS-SPAL – La Juventus di Massimiliano Allegri vuole continuare nella sua impressionante striscia positiva in Serie A, fatta per ora di 11 vittorie e un solo pareggio. Il tecnico livornese dovrebbe optare per un 4-3-3, anche se non è da escludere l’impiego della difesa a 3. In difesa sicura la cerniera Cancelo-Bonucci-Chiellini, mentre a sinistra è ballotaggio tra Alex Sandro e De Sciglio. A centrocampo è recuperato Pjanic dopo il problema muscolare accusato con la nazionale e dovrebbe affiancare Bentancur e Matuidi. In attacco imprescindibile Cristiano Ronaldo con Mandzukic punta centrale. Per il ruolo di esterno destro d’attacco si giocano una maglia da titolare Douglas Costa, Dybala e Cuadrado, con quest’ultimo leggermente favorito. Il mister Semplici manderà in campo la Spal con il consueto 3-5-2. In difesa Felipe e Vicari dovrebbero presenziare al posto di Bonifazi e Djourou, mentre come esterno destro di centrocampo ci sarà Costa al posto di Fares, ancora acciaccato. Il duo d’attacco dovrebbe essere Antenucci-Petagna.

Juventus (4-3-3): Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Mandžukić. All.: Allegri.

SPAL (3-5-2): A. Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtić, Costa; Antenucci, Petagna. All.: Semplici.

SERIE A, INTER-FROSINONE – Partita importante per l’Inter di Spalletti, vogliosa di riscatto dopo il capitombolo contro l’Atalanta. Nei nerazzurri assenti lo squalificato Brozovic e molto probabilmente anche Vrsaljko, infortunatosi alla coscia in Nations League con la sua Croazia. Nel 4-2-3-1 di Spalletti in difesa torna titolare De Vrij, mentre sulla sinistra dovrebbe essere confermato Asamoah, anche se non al meglio. A centrocampo Borja Valero affiancherà Gagliardini, con Nainggolan preservato per il match di Champions. Molti dubbi nei tre da schierare alle spalle di Icardi. Per ora dovrebbero giocare Perisic-Joao Mario-Candreva, ma scalpitano L. Martinez, Keita e Politano, pronti a rientrare in extremis nell’undici titolare. Frosinone che deve rinunciare agli indisponibili Paganini, Dionisi e Hallfredsson. Nel 3-4-1-2 di Longo Ariaudo preferito a Salamon in difesa. Sulla fascia sinistra di centrocampo dovrebbe trovare una conferma Beghetto. Sulla trequarti pienamente recuperato dopo la sosta Ciano, che supporterà il duo d’attacco Campbell-Ciofani, anche se non è da escludere la presenza dell’ex nerazzurro Pinamonti.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; Campbell, D. Ciofani. All.: Longo.