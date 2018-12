Atalanta-Lazio live streaming e diretta TV Serie A, dove vedere il match oggi 17/12

Stasera l’Atalanta ospiterà allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la Lazio per quello che sarà il Monday Night della 16a giornata di Serie A Tim. Sarà la sfida numero 101 tra queste due squadre. Nei 100 precedenti i nerazzurri hanno conquistato 32 vittorie, contro le 29 dei biancocelesti. Ben 39, invece, le partite terminate senza vincitori né vinti. Finora, il ruolino di marcia dell’Atalanta in casa è stato piuttosto altalenante: in 7 partite, infatti, la squadra di Gasperini ha totalizzato 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Quest’anno, il punto della Dea sembrerebbe essere il reparto avanzato: i nerazzurri con 29 reti all’attivo hanno il terzo miglior attacco della Serie A dietro solo a Juventus e Napoli. Per i bergamaschi sarebbe fondamentale ottenere i tre punti contro i biancocelesti dal momento che aggancerebbero Roma e Sassuolo a quota 24 e si porterebbero a soli due punti dal Milan, quarto.

La Lazio, dal canto suo, sta attraversando un momento poco brillante. La squadra di Inzaghi, in campionato, manca l’appuntamento con la vittoria da più di un mese. L’ultimo squillo dei biancocelesti risale al 4 novembre, quando superò la Spal con un sonoro 4-1. Lontano dall’Olimpico, poi, la Lazio ha raccolto 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Questa sera per Immobile e compagni non sarà una partita semplice. Storicamente, infatti, i biancocelesti hanno sempre faticato in casa dell’Atalanta: in 50 precedenti hanno ottenuto 8 vittorie, 20 pareggi e 22 sconfitte.

LIVE ATALANTA-LAZIO. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA IN TEMPO REALE.

Atalanta-Lazio streaming e diretta TV, dove vedere il match oggi 17/12

Il Monday Night della 16a giornata di Serie A, Atalanta-Lazio, sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A -canale 202- e Sky Sport -canale 251-. Inoltre, Atalanta-Lazio potrà essere seguita in streaming su PC, Tablet e smartphone grazie a Sky Go -servizio compreso nell’abbonamento Sky- e Now TV.