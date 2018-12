Atalanta-Lazio, precedenti e statistiche: il pareggio è il risultato più frequente, nella scorsa stagione pirotecnico 3-3

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia Atalanta-Lazio si sfideranno nel “Monday night” valevole per la 16.a giornata del campionato di Serie A. I bergamaschi, cinque vittorie nelle ultime sette incontri, vengono dalla bella vittoria di Udine con la tripletta dell’attaccante colombiano Duvan Zapata, il giocatore attualmente più in forma della squadra di mister Gian Piero Gasperini che per stasera avrà tutta la rosa a disposizione.

I biancocelesti, reduci da quattro pareggi consecutivi e che non riescono a trovare la vittorie ormai dal 4 novembre (4-1 alla Spal); dovranno cercare di fare risultato pieno perchè la classifica si sta pericolosamente accorciando e un risultato diverso dal successo rischierebbe di risucchiarli nel calderone. Simone Inzaghi non potrà contare ancora su Lucas Leiva perno del suo centrocampo.

Andiamo a vedere precedenti e statistiche del match tra bergamaschi e capitolini.

Nelle ultime due stagioni ci sono stati tantissimi gol tra le due squadre a Bergamo (13), di seguito i risultati delle ultime cinque stagioni:

2017-2018, Atalanta-Lazio 3-3 19′ Caldara (A), 22′ Ilicic (A), 27′ Milinkovic-Savic (L), 35′ Milinkovic-Savic (L), 50′ rig. Ilicic (A), 79′ Luis Alberto (L)

2016-2017, Atalanta-Lazio 3-4 15′ Immobile (L), 20′ Hoedt (L), 33′ Lombardi (L), 63′ Kessiè (A), 67 Kessiè (A), 89′ Cataldi (L), 90′ Petagna (A)

2015-2016, Atalanta-Lazio 2-1 16′ Biglia (L), 69′ aut. Basta (L), 86′ Gómez (A)

2014-2015, Atalanta-Lazio 1-1 49′ Biava (A), 77′ Parolo (L)

2013-2014, Atalanta-Lazio 2-1 41′ Cigarini (A), 53′ Perea (L), 84′ Denis (A)

Complessivamente nei cinquanta match allo stadio Atleti Azzurri d’Italia (ex Brumana), il pareggio la fa da padrone dove per ventidue volte le due compagini si sono divise la posta, le vittorie dei nerazzurri sono state venti, mentre quelle dei biancocelesti sono otto. Ovviamente i padroni di casa comandano anche nelle reti realizzate (69 a 41). Il risultato più frequente è stato l’1-1 che è arrivato per 11 volte.

La partita con il maggior numero di gol è quella di due stagioni fa (4-3 laziale); la vittoria dell’Atalanta con maggior scarto è stato il 5-0 della stagione 1947-48, quella la Lazio per tre volte ha vinto con due gol di scarto: 2-0 nel 1951-52 e 2011-12 e 3-1 1995-96.

L’arbitro del match sarà Daniele Orsato della sezione di Schio; il fischietto veneto ha diretto i capitolini in 30 occasioni e il bilancio complessivo dice 12 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, in questa stagione terzo match tra Orsato e la Lazio, nei due precedenti altrettante vittorie: 1-0 ad Empoli e 1-0 casalingo contro la Fiorentina. Mentre con i bergamaschi il bilancio è in rosso con 5 successi, 5 pareggio e 8 ko.

Invece l’unico Atalanta-Lazio diretto dall’internazionale è il pareggio per 1-1 del maggio 2015.