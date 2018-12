Bologna-Lazio streaming gratis e diretta tv Dazn: dove vedere il match oggi 26/12

Finalmente anche in Italia, in Serie A, arriva il Boxing Day, il classico appuntamento calcistico del dopo Natale che è già presente in altri campionati europei. Le partite si giocheranno tutte oggi tra le 12.30, le 15, le 18 e le 20.30. Apre Frosinone-Milan, chiude il posticipo il big match di San Siro Inter-Napoli. Tra le gare in programma oggi alle 15 c’è Bologna-Lazio, sfida molto sentita visto che vedrà contrapposti i fratelli Inzaghi, Simone e Filippo.

La partita sarà molto sentita dal mister del Bologna che si gioca la panchina fino a fine stagione, dopo un inizio disastroso. Pippo Inzaghi dovrebbe quindi proporre 3-5-2: Skorupski in porta, in difesa spazio a Calabresi-Danilo ed Helander, a centrocampo Dzemaili e Svanberg si giocano una maglia da titolare mentre Orsolini è favorito sulla mezzala, Nagy dovrebbe essere confermato in regia mentre in attacco ultimi ballottaggi con Santander, Destro e Falcinelli che si contendono un posto da titolare insieme a Palacio.

Simone Inzaghi, dopo la vittoria in casa contro il Cagliari, ha ripreso la corsa verso la Champions League. Oggi potrebbe essere la giornata ideale, nel caso il Milan perda in casa contro il Frosinone. Out Badelj ma recupera Leiva. Probabile quindi il 3-4-2-1 con Strakosha in porta, Luiz Felipe-Acerbi e Radu in difesa, a centrocampo Lulic-Serjej e Marusic, mentre Correa e Luis Alberto saranno di supporto alla punta Immobile, che però non è in forma.



La terna arbitrale di Bologna-Lazio: arbitra il sign. Luca Pairetto, assistenti: Del Giovane – Bindoni, IV uomo Serra. Alla V.A.R. Nasca e Vivenzi.

Bologna – Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN

La telecronaca della partita – dalle 15.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Massimo Callegari, affiancato nel commento tecnico da Roberto Cravero; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Federica Zille. Pre (dalle 14.45) e post partita in diretta dal Dall’Ara di Bologna a cura di Marco Russo.

La sfida del Dall'Ara sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn.

Bologna-Lazio in diretta sulla Rai: le modalità (Radio e Tv)

Non solo DAZN. Il Boxing Day della 18a giornata di campionato, Bologna-Lazio, sarà in diretta e in contemporanea su Rai Radio 1 e Rai Radio 1 Sport. Per radio radiocronaca a cura di Massimo Barchiesi.

