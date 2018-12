Catanzaro-Siracusa 3-1: le pagelle delle due squadre

Il Catanzaro, nella 18^ giornata di campionato, batte 3-1 il Siracusa. Le reti dei giallorossi sono arrivate: al 18^ minuto con un colpo di testa di Giannone sulla ribattuta del portiere Messina su un tiro di D’Ursi; al 40^ minuto una rete di Fischnaller su assist di Maita; al 52^ minuto con Fischnaller su un’azione personale. Il Siracusa ha accorciato, poi, le distanze al 59^ minuto con Tiscione.

Di seguito le pagelle delle due squadre.

CATANZARO

Furlan 6– Un sei politico per il portiere giallorosso, poco impegnato. Incolpevole sul gol di Tiscione

Signorini 6– Non fa rimpiangere Figliomeni anche se oggi gioca sulla sinistra, segno che sta ritrovando un po’ di gamba.

Riggio 6,5– Fa una buona prestazione, dimostrando di essere bravo in tutti ruoli della difesa. Quest’anno la cura di Auteri lo sta facendo crescere esponenzialmente.

Celiento 6– Non si lascia mai impensierire, solo una piccola disattenzione sul gol di Tiscione.

Statella 6,5– Corre sulla fascia dribblando tutti i difensori e seminando il panico.

Maita 6,5– Prestazione da calciatore di esperienza che smista palloni e aiuta la squadra anche in avanti. Suo l’assist sul gol del 2-0 di Fischnaller.

Iuliano 6– Aiuta Maita a centrocampo anche se perde ancora qualche pallone di troppo.

Favalli 5,5– Non nella sua giornata migliore, può fare di più.

D’Ursi 6,5– Semina il panico in avanti, è in continua crescita

Giannone 7– Suo il gol che sblocca la partita e che, di fatto, lo rende una certezza per l’attacco giallorosso

Fischnaller 8– Segna una doppietta e dimostra di essere il goleador che ci si aspettava.

Eklu S.V– Sta crescendo ma Maita, al momento, è inarrivabile.

Ciccone S.V– Troppo poco tempo in campo per riuscire ad incidere

Repossi 6– Entra in campo e, per poco, non segna anche lui.

Kanoutè 6,5 – Entra e fa la differenza saltando l’uomo, dimostrando di essere una sicurezza.

Lame S.V– Entra al posto di Signorini e debutta in giallorosso dopo un lungo infortunio. Mostra però un gran senso della posizione

All. Auteri 7



SIRACUSA

Messina 5– Viene preso a pallonate dall’attacco del Catanzaro ma in più di un’occasione riesce a reagire bene

Bruno 5– Cerca di difendere come può ma, le incursioni di Statella lo fanno soffrire

Turati 5– Lascia troppo spazio agli attaccanti giallorossi

Di Sabatino 6– Riesce a frenare più volte, con l’aiuto di Franco, Favalli

Daffara 5,5– Da ex fa una partita discreta ma non sufficiente

Del col 5– Cerca di fare a sportellate a centrocampo ma ha due brutti clienti di fronte

Palermo 5– Marca quasi ad uomo Maita che, però, riesce a smarcarsi sempre

Tuninetti 5– Non fa valere la sua fisicità

Franco 5– Cerca di fare incursioni sulla destra ma non incide

Tiscione 6,5– Il migliore in campo del Siracusa che fa valere la sua esperienza e riesce a mettere in difficoltà la retroguardia del Catanzaro

Catania 6– Si fa vedere più volte in avanti e colpisce di testa su un cross di Daffara ma non riesce a dare la forza giusta

Mustacciolo 5– Non fa meglio di Tuninetti

Gia. Fricano S.V.

Gio. Fricano S.V.

Rizzo S.V.

All. Raciti 5

Il Catanzaro, con questa vittoria, arriva a dieci risultati utili consecutivi ad 11 lunghezze dalla Juve Stabia capolista, dimostrando che il lavoro paga. Il Siracusa, invece, con il nuovo allenatore, Raciti, dovrà cercare di fare di più in ottica salvezza.

Prossimo turno per le due formazioni:

Trapani-Catanzaro il 26 dicembre alle 14:30

Siracusa-Monopoli il 26 dicembre alle 20:30