Consigli Fantacalcio Serie A 15.a giornata. 15° esimo turno di Serie A scoppiettante e che potrebbe dare indicazioni determinati riguardanti la lotta scudetto. Venerdì di vigilia dell’Immacolata che si aprirà con i fuochi pirotecnici del “derby d’Italia” tra la Juventus capolista e l’ Inter di Luciano Spalletti, che è reduce dal pari dell’Olimpico contro la Roma. Sabato dell’Immacolata che si aprirà con la sfida del ‘San Paolo’ tra Napoli e Frosinone alle 15; alle 18 la Roma di Di Francesco attesa dall’esame sardo contro il Cagliari alla ‘Sardegna Arena’; chiude alle ore 20.30 la sfida dell’ ‘Olimpico’ tra la Lazio e la Sampdoria. Domenica apre il programma la sfida delle 12.30 tra Sassuolo e Udinese al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia; tre gare alle ore 15: Empoli-Bologna; Parma-Chievo e Udinese-Atalanta. Alle ore 18 il primo posticipo si disputerà a ‘Marassi’ tra Genoa e Spal, mentre chiude il programma il posticipo di ‘San Siro’ tra Milan e Torino.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Juventus-Inter (venerdì ore 20.30). All’ ‘Allianz Stadium’ di Torino va in scena il big match di questa 15.a giornata di campionato, ovvero il “derby d’Italia” tra Juventus ed Inter. I bianconeri in campionato sono un rullo compressore, infatti nelle 14 giornate finora disputate gli uomini di Allegri hanno vinto 13 gare e hanno pareggiato in casa con il Genoa; i neroazzurri invece sono terzi in classifica con 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Juventus che per la sfida odierna deve rinunciare agli indisponibili Khedira e Barzagli, in dubbio la presenza di Alex Sandro e si rivede almeno in panchina Emre Can. Spalletti prova a recuperare Dalbert e Nainggolan almeno per la panchina, ma il tecnico di Certaldo vuole preservare il belga per l’imminente sfida decisiva di martedì in Champions contro il Psv.

CONSIGLIATI: Szczesny, Cancelo (ex della gara), Chiellini, Bentancur, Pjanic, Cristiano Ronaldo (Juventus); Handanovic, De Vrij e Icardi (Inter).

SCONSIGLIATI: De Sciglio (Juventus); Vrsaljko (dovrebbe rientrare); Brozovic, Vecino e Perisic (Inter).

Consigli Fantacalcio di Napoli-Frosinone (sabato ore 15). Napoli che allo stadio ‘San Paolo’ ospita il Frosinone nel primo anticipo del sabato. Ancelotti potrebbe adottare un massiccio turnover in vista del match di Champions di martedì sera ad ‘Anfield’ contro il Liverpool. Longo tecnico dei ciociari è consapevole di fare poco davanti ad una big contro il Napoli e cercherà quantomeno di limitare i danni. Nel Napoli si rivede tra i pali Meret, mentre Chiriches e Verdi devono ancora recuperare dai loro rispettivi infortuni. Nel Frosinone ancora assente Hallfredsson, oltre il lungodegente Dionisi.

CONSIGLIATI: Meret (vuole prendersi il posto da titolare), Malcuit, Koulibaly, Zielinski, Callejon e Insigne anche se in dubbio (Napoli); nessuno (Frosinone).

SCONSIGLIATI: Albiol e Hysaj (Napoli); Sportiello e tutta la difesa dei gialloblu (Frosinone).

Consigli Fantacalcio di Cagliari-Roma (sabato ore 18). Roma attesa dalla difficile trasferta della ‘Sardegna Arena’ contro il Cagliari, in un buon momento di forma e che in settimana si è regalato l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia. Nel Cagliari, oltre lo squalificato Barella espulso contro il Frosinone domenica scorsa, assente Castro, stagione finita per lui. Nei giallorossi infermeria abbastanza piena, indisponibili infatti De Rossi, El Shaarawy, Dzeko, Coric e Lorenzo Pellegrini.

CONSIGLIATI: Joao Pedro, Ionita e Pavoletti (Cagliari); Kolarov, Cristante, Under e Zaniolo (Roma).

SCONSIGLIATI: Klavan e Faragò (Cagliari); Fazio e Kluivert (Roma).

Consigli Fantacalcio di Lazio-Sampdoria (sabato ore 20.30). All’ ‘Olimpico’ la Lazio ospita la Sampdoria, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia ai danni della Spal. Simone Inzaghi può contare su tutta la rosa a disposizione, l’unico in dubbio resta Marusic; Giampaolo d’altro canto deve rinunciare a Barreto.

CONSIGLIATI: Acerbi, Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Immobile (Lazio); Praet e Quagliarella (Sampdoria).

SCONSIGLIATI: Wallace e Patric (Lazio); Tonelli, Vieira e Ramirez (Sampdoria).

Consigli Fantacalcio di Sassuolo-Fiorentina (domenica ore 12.30). All’ ora di pranzo il Sassuolo ospita al ‘Mapei Stadium’ la Fiorentina di mister Pioli. Gli uomini di De Zerbi sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Catania e nel match contro i viola devono rinunciare a Boateng, Sernicola e Adjapong. Nei viola unico assente lo squalificato Vitor Hugo.

CONSIGLIATI: Duncan, Berardi e l’ex Babacar (Sassuolo); Biraghi, Veretout, Benassi e Chiesa (Fiorentina).

SCONSIGLIATI: Bourabia e Magnanelli (Sassuolo); Ceccherini, Gerson e Pjaca (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio di Empoli-Bologna (domenica ore 15). Dall’ arrivo in panchina di Iachini, i toscani hanno raccimolato 7 punti, frutto di due vittorie ed un pareggio e vogliono continuare nella striscia positiva ospitando al ‘Castellani’ il Bologna in evidente diffocoltà, senza prendere in considerazione il successo dei felsinei ai danni del Crotone per quanto riguarda la Coppa Italia. Nell’ Empoli tutti a disposizione di Iachini, mentre Pippo Inzaghi deve rinunciare allo squalificato Calabresi e le condizioni di Santander sono da valutare.

CONSIGLIATI: Silvestre, Di Lorenzo, Krunic e Caputo (Empoli); Helander, Dzemaili e Palacio (Bologna).

SCONSIGLIATI: Veseli e Traorè (Empoli); Dijks e Santander (Bologna).

Consigli Fantacalcio di Parma-Chievo (domenica ore 15). Il Parma di D’Aversa ospita al ‘Tardini’ il Chievo di Di Carlo, fresco di eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Cagliari di Maran. Nei crociati alla lista degli infortunati si è aggiunto anche Gervinho, problema muscolare per lui e dovrebbe rientrare per la 17.a giornata. Nel Chievo squalificato Rossettini, mentre Tomovic e Seculin assenti per infortunio.

CONSIGLIATI: Sepe, Bruno Alves, Inglese e Biabiany (Parma); Birsa e Meggiorini (Chievo).

SCONSIGLIATI: Bastoni e Scozzarella (Parma); De Paoli e Obi (Chievo).

Consigli Fantacalcio di Udinese-Atalanta (domenia ore 15). Alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese ospita l’Atalanta, reduce dalla bruciante sconfitta contro il Napoli. Mister Nicola deve fare i conti con diversi infortunati all’interno della sua rosa, mentre Gasperini deve rinunciare allo squalificato Ilicic.

CONSIGLIATI: Mandragora, De Paul e Pussetto (Udinese); Hateboer, Freuler, Gomez e Zapata (Atalanta).

SCONSIGLIATI: Lasagna (Udinese): Toloi e Rigoni (Atalanta).

Consigli Fantacalcio di Genoa-Spal (domenica ore 18). A ‘Marassi’ il Genoa ospita la Spal nel primo posticipo di questo turno di campionato. Presidente Preziosi, che dopo la sconfitta ai rigori contro la Virtus Entella, ha deciso di esonerare Juric e di chiamare in panchina Cesare Prandelli, il neo tecnico del grifone oltre agli squalificati Romulo e Bessa dovrà rinunciare all’indisponibile Spolli, mentre Mazzitelli è in dubbio. Nella Spal, recude dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Sampdoria, oltre lo squalificato Cionek, non sarà della partita Simic.

CONSIGLIATI: Kouamè e Piatek (Genoa); Lazzari e Antenucci (Spal).

SCONSIGLIATI: Pereira, Sandro e Omeonga (Genoa); Bonifazi, Schiattarella e Fares (Spal).

Consigli Fantacalcio di Milan-Torino (domenica ore 20.30). Chiude il turno di campionato il posticipo di ‘San Siro’ tra Milan e Torino. Gattuso dovrà fare i conti con un’infermeria affollata, infatti non saranno della gara Caldara, Romagnoli, Biglia, Bonaventura, Musacchio e Strinic. I granata vengono dal passaggio del turno in Coppa Italia contro il modesto Sudtirol e nella gara contro i rossoneri sono tutti a disposizione di mister Mazzarri.

CONSIGLIATI: Suso, Kessie, Higuain e Cutrone (Milan); Iago Falque e Belotti (Torino).

SCONSIGLIATI: Calahanoglu (Milan); Baselli e Rincon (Torino).