Consigli Fantacalcio Serie A 17.a giornata: chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio Serie A 17.a giornata. Tutto pronto per il tour de force in Serie A. Infatti dal 22 al 29 dicembre si disputeranno tre turni di campionato. Dunque grande calcio spettacolo durante le festività natalizie, in attesa poi della sosta invernale con ripresa nel weekend del 12-13 gennaio. Turno di campionato che per l’occasione si giocherà tutto al sabato, con Lazio-Cagliari ‘lunch match’ delle 12.30. Alle ore 15 si disputeranno 6 gare, tra le quali spiccano Milan-Fiorentina e Napoli-Spal. Due i posticipi delle ore 18: Chievo-Inter e Parma-Bologna. Chiude il turno l’attesissimo Juventus-Roma, in programma alle 20.30 all’ ‘Allianz Stadium’.

Consigli Fantacalcio di questo turno di campionato

Consigli Fantacalcio di Lazio-Cagliari (sabato ore 12.30). Lazio in crisi di risultati nell’ultimo periodo ed è reduce dalla sconfitta amara di Bergamo, amarezza causata anche dal goal annullato ad Acerbi per fuorigioco grazie al Var. Il Cagliari, nonostante la sconfitta nel finale contro il Napoli che ha causato la prima sconfitta casalinga in campionato dei sardi, è in un ottimo stato di forma. Simone Inzaghi conta di recuperare Lucas Leiva, mentre nel Cagliari oltre agli infortunati Castro e Lykogiannis non saranno della partita Srna e Ceppitelli.

CONSIGLIATI: Acerbi e Immobile (Lazio); Romagna, Barella e Joao Pedro (Cagliari).

SCONSIGLIATI: Wallace e Luis Alberto (Lazio); Klavan, Bradaric e Farias (Cagliari).

Consigli Fantacalcio di Empoli-Sampdoria (sabato ore 15). Al ‘Castellani’ si affrontano Empoli e Sampdoria. Nel turno precedente prima sconfitta in campionato per Iachini nel derby contro la Fiorentina, mentre i blucerchiati sono reduci dal successo casalingo sul Parma. Nell’Empoli assente lo squalificato Krunic e l’infortunato Bennacer, mentre nella Samp unico assente l’indisponibile Bereszynski.

CONSIGLIATI: Silvestre ex della gara, La Gumina e Caputo (Empoli); Andersen, Praet e Quagliarella (Sampdoria).

SCONSIGLIATI: Capezzi e Pasqual (Empoli); Tonelli e Ramirez (Sampdoria).

Consigli Fantacalcio di Genoa-Atalanta (sabato ore 15). Il Genoa del nuovo allenatore Prandelli cerca la prima vittoria con il nuovo tecnico ma a ‘Marassi’ arriva l’Atalanta che sta mettendo pressione per la zona Champions. Unico assente nel ‘grifone’ l’infortunato Mazzitelli, mentre nei bergamaschi resta in dubbio la presenza di Palomino.

CONSIGLIATI: Criscito, Romulo, Piatek e Kouamè (Genoa); Hateboer, Freuler, Ilicic, Gomez e Zapata (Atalanta).

SCONSIGLIATI: Radu, Sandro e Lazovic (Genoa); Masiello (Atalanta).

Consigli Fantacalcio di Milan-Fiorentina (sabato ore 15). A ‘San Siro’ il Milan di Gattuso ospita la Fiorentina di Pioli, i rossoneri vogliono guarire dai cattivi risultati e in particolar modo vogliono ritrovare il loro bomber, Higuain. La Fiorentina viene dal successo casalingo per 3-1 nel derby contro l’Empoli di Iachini. Rossoneri che devono rinunciare agli squalificati Kessie e Bakayoko, mentre nei viola sono tutti a disposizione di Pioli.

CONSIGLIATI: Calabria, Suso e Cutrone (Milan); Biraghi, Veretout e Chiesa (Fiorentina).

SCONSIGLIATI: Zapata, Bertolacci e Calhanoglu (Milan); Gerson e Mirallas (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio di Napoli-Spal (sabato ore 15). Napoli di Ancelotti che ospita al ‘San Paolo’ la Spal di Semplici. Gli azzurri vogliono vincere per sperare in un regalo dalla Roma impegnata contro la Juventus; mentre la Spal ha quattro punti di vantaggio sulla zona calda. Nel Napoli assenti gli infortunati Mario Rui, Allan e Chiriches e in porta potrebbe giocare l’ex Meret; nella Spal assente Missiroli, mentre in dubbio Lazzari.

CONSIGLIATI: Meret, Callejon, Hamsik, Milik (anche se parte dalla panchina è in forma) e Mertens (Napoli); Antenucci (Spal).

SCONSIGLIATI: Hysaj e Ruiz (Napoli); Gomis, Vicari, Felipe e Cionek (Spal).

Consigli Fantacalcio di Sassuolo-Torino (sabato ore 15). Match dal sapore di Europa League quello in scena al ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Torino. Nei neroverdi oltre lo squalificato Djuricic, mancheranno per infortunio Boateng, Sernicola e Adjapong; nel Torino Ichazo sostituirà l’infortunato Sirigu.

CONSIGLIATI: Berardi e Babacar (Sassuolo); Ansaldi e Belotti (Torino).

SCONSIGLIATI: Magnani (Sassuolo); Aina (Torino).

Consigli Fantacalcio di Udinese-Frosinone (sabato ore 15). Alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese ospita il Frosinone del neo tecnico Baroni, che ha rilevato in settimana l’esonerato Longo. Nicola alle prese con diversi infortunati, mentre il nuovo tecnico non ha avuto moltissimo tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori, tra i ciociari dovrebbero giocare davanti Ciofani e Campbell.

CONSIGLIATI: Fofana, Stryger Larsen e De Paul (Udinese); Ciofani (Frosinone).

SCONSIGLIATI: Opoku e Behrami (Udinese); Ariaudo e Beghetto (Frosinone).

Consigli Fantacalcio di Chievo-Inter (sabato ore 18). Trasferta al ‘Bentegodi’ per l’Inter di Spalletti che vuole centrare un’altra vittoria nel segno della continuità; il Chievo di Carlo conosce solo il pareggio come risultato almeno per il momento (4 pareggi consecutivi dei clivensi). Nel Chievo assente per squalifica Radovanovic, mentre sono in dubbio Cacciatore e Obi; nell’Inter unico assente lo squalificato Asamoah, che verrà rimpiazzato da Dalbert, mentre dovrebbe partire dall’inizio Nainggolan.

CONSIGLIATI: Giaccherini e Pellissier (Chievo); Nainggolan e Icardi (Inter).

SCONSIGLIATI: Bani (Chievo); Gagliardini (Inter).

Consigli Fantacalcio di Parma-Bologna (sabato ore 18). Derby emiliano di scena al ‘Tardini’ tra il Parma e il Bologna. I padroni di casa partono favoriti, ma in un derby tutto può succedere e i rossoblù di Inzaghi giungono dal pareggio a ‘reti bianche’ contro il Milan. Nel Parma assenti Grassi e Sierralta; mentre nei felsinei assente l’indisponibile Pulgar.

CONSIGLIATI: Sepe, Bruno Alves e Inglese (Parma); Santander e Palacio (Bologna).

SCONSIGLIATI: Rigoni (Parma); Danilo, Svanberg e Dijks (Bologna).

Consigli Fantacalcio di Juventus-Roma (sabato ore 20.30). Posticipo e big match di giornata quello di scena all’ ‘Allianz Stadium’ di Torino tra Juventus e Roma. I bianconeri potrebbero laurearsi oggi campioni d’inverno con due giornate d’anticipo, mentre i giallorossi tentano lo sgambetto alla capolista. Nella Juventus assenti per infortunio Cancelo, Barzagli e Cuadrado, mentre nella Roma ancora assenti El Shaarawy, Dzeko, Lorenzo Pellegrini e De Rossi.

CONSIGLIATI: Szczesny, Chiellini, Pjanic, Matuidi, Ronaldo e Mandzukic (Juventus), Kolarov, Cristante e Under (Roma).

SCONSIGLIATI: Bonucci e Bentancur (Juventus); Olsen, Fazio e Schick (Roma).