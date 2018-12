Europa League: calendario, date e orari dei sedicesimi di finale

Dopo il sorteggio di Europa League di Nyon, l’UEFA ha ufficializzato date ed orari dei match dei sedicesimi di finale della competizione che vedrà impegnate tre squadre italiane ovvero Inter, Napoli e Lazio.

Tutti i match di andata si giocheranno giovedì 14 febbraio e le prime squadre italiane a scendere in campo saranno Inter e Lazio dove entrambe scenderanno in campo alle ore 18.55; i nerazzurri a Vienna contro il Rapid, i biancocelesti all’Olimpico contro il Siviglia, una delle favorite a vincere la Coppa. Il Napoli invece sarà impegnato nella trasferta svizzera di Zurigo alle ore 21.

Per quanto riguarda i match di ritorno, gli uomini di Simone Inzaghi giocheranno il ritorno di mercoledì e non di giovedì per gli andalusi sono stati costretti ad anticipare la gara per la contemporaneità dei cugini del Betis, anch’essi impegnati in Europa League. Fischio di inizio alle ore 18 di mercoledì 20 febbraio allo stadio Sanchez-Pizjuan. Stesso giorno ed orario anche per Arsenal-Bate Borisov perchè anche in questo c’è un’altra squadra della stessa città impegnata nella competizione, ovvero il Chelsea di Maurizio Sarri.

Il Napoli giocherà il ritorno al San Paolo giovedì 21 febbraio alle ore 19, mentre sempre lo stesso giorno, l’Inter sarà di scena al Meazza alle ore 21.

Di seguito tutti gli orari dei match dei sedicesimi di finale di Europa League:

Andata

Giovedì 14 febbraio 2019 ore 18.55

Rapid Vienna-Inter

Slavia Praga-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Rennes-Betis Siviglia

Olympiacos-Dinamo Kiev

Lazio-Siviglia

Bate Borisov-Arsenal

Galatasaray-Benfica

Giovedì 14 febbraio 2019 ore 21.00

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

Bruges-Salisburgo

Zurigo-Napoli

Malmo-Chelsea

Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

Celtic-Valencia

Sporting Lisbona-Villareal

Ritorno

Mercoledì 20 febbraio 2019

Siviglia-Lazio ore 18.00

Arsenal-Bate Borisov ore 18.00

Giovedì 21 febbraio 2019 ore 18.55

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen

Salisburgo-Bruges

Napoli-Zurigo

Eintracht Francoforte-Shakhtar Donetsk

Valencia-Celtic

Zenit-Fenerbache

Villareal-Sporting Lisbona

Giovedì 21 febbraio 2019 ore 21.00

Inter-Rapid Vienna

Bayer Leverkusen-Krasnodar

Chelsea-Malmo

Betis Siviglia-Rennes

Dinamo Kiev-Olympiacos

Benfica-Galatasaray