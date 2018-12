Napoli-Bologna streaming live e diretta TV, Serie A oggi 29 dicembre dalle 18.00

La diciannovesima giornata del campionato di Serie A propone l’incontro Napoli-Bologna, di scena allo stadio San Paolo questo pomeriggio 29 dicembre con fischio di inizio previsto per le ore 18.00.

Si affrontano la migliore squadra tra le mura amiche, il Napoli, che nell’impianto di Fuorigrotta non ha mai perso nell’attuale stagione, raccogliendo 23 punti sui 27 disponibili, frutto di sette successi e due pareggi, e il Bologna, che invece lontano dal Dall’Ara non ha mai centrato la vittoria, se si considerano i quattro pareggi fin qui realizzati e le cinque sconfitte.

Nell’ultimo turno di campionato, tuttavia, entrambe le compagini hanno subito una battuta d’arresto: il Napoli è uscito sconfitto di misura nel big match del San Siro contro l’Inter, che si è imposta grazie alla rete di Lautaro Martinez, mentre il Bologna è stato sconfitto per 2-0 dalla Lazio nel personalissimo derby tra i fratelli Inzaghi, in virtù delle reti realizzate da Luiz Felipe e Lulic.

In classifica, i partenopei occupano la seconda posizione a quota 41 punti, risultato di tredici vittorie, due pareggi e tre sconfitte, a nove lunghezze di distacco dalla Juventus capolista che invece ne ha totalizzati 50: nelle ultime otto gare di campionato disputate dalla compagine campana, gli uomini di Ancelotti hanno raccolto sei successi, un pareggio ed una sconfitta.

Diversa la situazione dei felsinei, che invece sono impelagati nelle zone basse della classifica, in piena zona retrocessione: solamente 13 punti totalizzati in diciotto gare, frutto di due successi, sette pareggi e nove sconfitte. Nelle ultime cinque gare, gli uomini di Filippo Inzaghi hanno raccolto appena due punti sui quindici disponibili.

A dirigere l’incontro Napoli-Bologna è stato designato il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto della sezione di Rovigo e Dario Cecconi della sezione di Empoli. Quarto ufficiale designato è il signor Antonio Giua della sezione di Olbia, mentre al Var il signor Daniele Doveri, coadiuvato dall’assistente Sergio Ranghetti della sezione di Chiari.

Napoli-Bologna streaming e diretta TV oggi 29 dicembre

L’incontro Napoli-Bologna sarà visibile solamente su piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere sette gare su dieci per ciascuna giornata: la gara del San Paolo, in programma questa sera 29 dicembre con fischio di inizio previsto per le ore 18.00, sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, disponibile al canale 202 via satellite, ovvero al canale 373 su digitale terrestre, nonché su Sky Sport, al canale 251.

Infine, il match del San Paolo sarà visibile anche in modalità streaming utilizzando le applicazioni disponibili per smartphone e tablet quali Now TV, previo acquisto del pacchetto tra quelli disponibili singola gara, intera settimana e intero mese, e Sky Go, riservata ai titolari di abbonamento con la pay tv satellitare.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-BOLOGNA

Probabili formazioni Napoli-Bologna, diciannovesima giornata Serie A – sabato 29 dicembre 2018 ore 18.00

NAPOLI (4-4-2): Maret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Milik, Mertens. A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Mario Rui, Diawara, Rog, Ounas, Younes. Allenatore: Carlo Ancelotti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Svanberg, Dijks; Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, De Maio, Mbaye, Gonzalez, Nagy, Dzemaili, Krejci, Donsah, Falcinelli, Okwonkwo, Orsolini, Destro. Allenatore: Filippo Inzaghi