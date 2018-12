Partite Dazn oggi 15 dicembre: Serie B alle 15, alle 18.30 il Real Madrid e in serata il derby di Torino

Dopo l’ultima giornata di Champions ed Europa League ci si rituffa nei vari campionati in giro per l’Europa e che come tutte le settimane Dazn trasmetterà ai propri abbonati i match di Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, la Championship inglese e il Bari per la Serie D.

Per la massima Serie italiana, stasera l’anticipo delle ore 20.30 proporrà un match sempre emozionante come il derby della Mole dove Torino e Juventus si daranno battaglia per i rispettivi obiettivi. I granata sesti in classifica e in piena zona Europa quest’anno sta faticando parecchio quando giocano in casa (già tre sconfitte) e certo questa sulla carta non è la partita migliore per sovvertire questo dato, ma si sa che nelle stracittadine può sempre succedere di tutto; i bianconeri avranno parecchi indisponibili, infatti oltre allo squalificato Bentancur, mancheranno per infortunio Barzagli, Khedira, Cuadrado e Cancelo.

Nel lunch match delle 12.30, a Ferrara, si giocherà il match salvezza tra Spal-Chievo con gli estensi che non riescono più a vincere avendo ottenuto tre pareggi ed altrettanti sconfitte nelle ultime sei partite e sulla zona salvezza ora ci sono solamente quattro punti sul Bologna terz’ultimo. I veneti, unica formazione di Serie A senza vittorie, da quando Di Carlo siede sulla panchina, è riuscita perlomeno a non perdere con tre pareggi (Napoli, Lazio e Parma) in due trasferte; i punti da recuperare sulla quart’ultima (ora l’Udinese) sono dieci e con lo spirito visto in quest’ultimo mese tutto è ancora possibile.

Nell’incontro delle ore 15, scenderanno in campo a Marassi, Sampdoria-Parma con le due squadre divise da un solo punto (20 i blucerchiati, 21 i gialloblu), un match in cui può succedere di tutto e chi riuscirà a prevalere potrebbe fare un passo importante verso un posto europeo che è attualmente è a portata di mano.

Nel campionato di Serie B i due incontri principali si giocheranno nei posticipi di domenica e lunedì (ore 21) dove sono in programma Brescia-Lecce e Verona-Pescara con tutte e quattro le squadre nelle prime sei posizioni dell classifica.

In Spagna riflettori puntati sul derby minore di Madrid che vedrà il Real ospitare il Rayo Vallecano in un match che sembra senza storia; la capolista Barcellona sarà impegnata in trasferta sul campo del Levante, mentre il Siviglia attualmente secondo ospiterà il Girona.

In Francia purtroppo non si fermano le proteste dei “gilet gialli” contro il governo francese. La Federazione transalpina si è vista dunque costretta a fermare oltre metà campionato per il secondo weekend consecutivo. Ancora a riposo Psg, Marsiglia e Montpellier, mentre scenderanno in campo Lille e Lione rispettivamente a Nimes e in casa contro il Monaco.

Per gli appassionati delle serie minori, puntuale come ogni domenica ci sarà il match del Bari (ancora imbattuto), capolista del Girone I della Serie D con 39 punti, che nel sedicesimo turno sarà impegnato in un testa-coda, nella trasferta in Basilicata contro il Rotonda ultimo in classifica con solo nove punti.

Palinsesto DAZN, le dirette del 15-16-17 dicembre



Dirette Serie A DAZN 16.a giornata 15-16 dicembre

Torino-Juventus sabato 15 dicembre ore 20.30

Spal-Chievo domenica 16 dicembre ore 12.30

Sampdoria-Parma domenica 16 dicembre ore 15.00

Dirette Liga DAZN 16.a giornata 15-16-17 dicembre

Getafe-Real Sociedad sabato 15 dicembre ore 13

Valladolid-Atletico Madrid sabato 15 dicembre ore 16.15

Real Madrid-Rayo Vallecano sabato 15 dicembre ore 18.30

Eibar-Valencia sabato 15 dicembre ore 20.45

Siviglia-Girona domenica 16 dicembre ore 12.00

Espanyol-Real Betis domenica 16 dicembre ore 16.15

Huesca-Villareal domenica 16 dicembre ore 18.30

Levante-Barcellona domenica 16 dicembre ore 20.45

Alaves-Athletic Bilbao lunedì 17 dicembre ore 21.00

Dirette Serie B DAZN 16.a giornata 15-16-17 dicembre

Ascoli-Cittadella sabato 15 dicembre ore 15.00

Palermo-Livorno sabato 15 dicembre ore 15.00

Perugia-Spezia sabato 15 dicembre ore 15.00

Cosenza-Benevento sabato 15 dicembre ore 18.00

Carpi-Salernitana domenica 16 dicembre ore ore 15.00

Crotone-Venezia domenica 16 dicembre ore 15.00

Brescia-Lecce domenica 16 dicembre ore 21.00

Verona-Pescara lunedì 16 dicembre ore 21.00

Dirette Ligue 1 DAZN 18.a giornata del 15-16 dicembre

Reims -Strasburgo sabato 15 dicembre ore 20.00

Nimes-Lille domenica 16 dicembre ore 15.00

Nizza-Saint Etienne domenica 16 dicembre ore 17.00

Lione-Monaco domenica 16 dicembre ore 21.00

Dirette Football League Championship DAZN 22.a giornata del 15-16-17 dicembre

Bolton-Leeds United sabato 15 dicembre ore 16.00

Bristol city-Norwich City sabato 15 dicembre ore 18.30

Derby County-Notthingham Forest lunedì 17 dicembre ore 20.45

Diretta Serie D DAZN 16.a giornata 16 dicembre

Rotonda-Bari domenica 16 dicembre ore 14.30