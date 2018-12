Partite Dazn oggi 22 dicembre: Lazio-Cagliari alle 12,30 e Serie B alle 15. Posticipo serale Juventus-Roma

Nel weekend pre-natalizio il grande calcio su DAZN non va in vacanza e anche tra oggi e domani ci saranno molti match da seguire: Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, Championship inglese e il Bari per la Serie D.

Per il massimo campionato italiano alle ore 12.30 allo stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo Lazio-Cagliari per l’anticipo della giornata numero 17, con i biancocelesti che non vincono da cinque partite (quattro pareggi e una sconfitta) e si trovano a -2 dal Milan attualmente quarto; nel match odierno l’allenatore Simone Inzaghi proverà per la prima volta dall’inizio la difesa a quattro.

I sardi si trovano al tredicesimo posto a +5 sulla zona salvezza ma con parecchi problemi di formazione dove oltre agli squalificati Srna e Ceppitelli, il tecnico Rolando Maran dovrà fare a meno di Lykogiannis, Castro e Pavoletti.

Alle ore 15 i riflettori si accenderanno alla Dacia Arena dove l’Udinese ospiterà il Frosinone che lunedì ha esonerato Moreno Longo per ingaggiare Marco Baroni che oggi farà dunque il suo esordio sulla panchina ciociara. Incontro importantissimo in zona salvezza con i ciociari penultimi con otto punti, mentre i padroni di casa sono quart’ultimi con tredici a solo + 1 sulla zona salvezza (Bologna 12).

Alle ore 20.30 il turno si chiuderà con il posticipo tra Juventus-Roma che sulla carta che si preannuncia chiuso vista la classifica e il momento di forma delle due squadre. I campioni d’Italia hanno vinto 14 dei 15 incontri disputati e si apprestano a battere ogni record, i giallorossi dopo la vittoria sofferta contro il Genoa, che l’ha avvicinata alla zona Champions League, cercherà di limitare i danni e magari conquistare almeno un pareggio che sulla carta sembra veramente proibitivo.

Per il campionato di Serie B l’incontro clou si giocherà al Tombolato di Cittadella dove i veneti ospiteranno il Perugia con le due squadre rispettivamente a 25 e 22 punti e in piena zona playoff. Insidiosa la trasferta della capolista Palermo in Liguria contro lo Spezia, mentre farà il suo esordio sulla panchina della Salernitana contro il Foggia, l’ex difensore Angelo Adamo Gregucci.

In Spagna, non scenderà in campo il Real Madrid impegnato nella finale di Mondiale per Club contro l’Al-Ain; le altre due big Barcellona e Atletico Madrid ospiteranno rispettivamente Celta Vigo ed Espanyol. Il terzo incomodo Siviglia sarà impegnato domani sul campo del Leganes.

In Ligue 1 ultima giornata del girone di andata con il match clou sarà disputato tra Montpellier-Lione rispettivamente quarta e terza con 29 e 31 punti ma con i padroni di casa che devono però recuperare una partita; match importante per la zona Champions. I campioni in carica del Psg che stanno dominando anche in questa stagione, ospiteranno il Nantes.

Per gli appassionati delle serie minori, puntuale come ogni domenica ci sarà il match del Bari (ancora imbattuto), capolista del Girone I della Serie D con 42 punti, che nel diciassettesimo turno sarà impegnato al San Nicola contro i calabresi del Roccella che si trovano al quattordicesimo posto in piena zona playout con 20 punti.

Palinsesto DAZN, le dirette del 22-23 dicembre

