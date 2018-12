Piacenza, è un Natale da capolista del Girone A… in attesa dell’Entella

Inizi di stagione così, in casa Piacenza, non si vedevano da diversi anni: la compagine biancorossa, sulla cui panchina siede Arnaldo Franzini, è al comando del Girone A di Serie C dopo diciotto giornate (ha giocato solo diciassette partite, dovrà infatti recuperare la gara non giocata lo scorso 28 ottobre contro la Virtus Entella), con quattro punti di vantaggio sulla Pro Vercelli e ben cinque sulla Carrarese, la più seria candidata per la promozione in Serie B visto l’organico di grande esperienza composto, tra gli altri, da due vecchie conoscenze “importanti” quali Francesco Tavano e Massimo “Big Mac” Maccarone.

Il Piacenza, in questa prima metà di stagione, ha dimostrato una solidità tale da fare invidia a tutte le squadre presenti in terza serie. Stanno rispondendo piuttosto bene sia il reparto offensivo, capace di realizzare 29 reti (secondo miglior attacco del campionato, comanda la Carrarese con 43 reti all’attivo), sia quello difensivo, con Fumagalli che ha subito sedici gol (media di 0.94 a partita).

Fatta eccezione per una settimana, dal 18 al 25 novembre, nella quale la squadra si è un attimo persa per strada, cedendo punti importanti con Pistoiese e Arezzo, il Piacenza non ha mai avuto particolari difficoltà nell’affrontare un Girone A più ostico che mai, anche per via di una squadra molto temuta come la Virtus Entella che, dopo essersi vista respingere l’ammissione alla Serie B, ha, come si suol dire, “messo il turbo”: i liguri hanno giocato dodici partite, ottenendo 26 punti, e virtualmente sarebbero al primo posto, essendo per loro ben sei le partite ancora da recuperare con 18 punti disponibili.

Bertoncini, autore di un gol fantastico nell’ultima gara giocata sul campo dell’Olbia, e compagni possono ritenersi soddisfatti per questo inizio di stagione. Con la speranza di continuare così, è sicuramente positivo per i ragazzi di Franzini poter trascorrere un Natale da capolista… in attesa dell’Entella e, ovviamente, del Boxing Day che opporrà i biancorossi al Siena (mercoledì ore 14.30, Stadio Garilli).