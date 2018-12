Ravenna-Ternana streaming e diretta Serie C TV, oggi dalle 18.30

Ravenna-Ternana è la sfida della diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone B di scena allo stadio Bruno Benelli, con fischio di inizio previsto per le ore 18.30.

Un match che potrebbe dare una svolta alle ambizioni delle rispettive compagini in campo, entrambe così vicine in classifica e che al contempo attraversano un momento davvero positivo, considerato i risultati delle ultime giornate dispoutate sinora.

I giallorossi del tecnico Luciano Foschi affrontano la compagine umbra dopo il successo esterno dell’ultimo turno contro il quotato Vicenza per 2-1: i leoni si sono così riscattati dopo due sconfitte consecutive, giunte contro la Virtus Verona per 1-0 tra le mura amiche e contro il Pordenone per 2-1. In classifica la formazione romagnola occupa la settima posizione in classifica a quota 26 punti, a pari punti con l’Imolese, frutto di sette successi, cinque pareggi ed altrettante sconfitte.

Le Fere del tecnico Luigi De Canio occupano invece la quarta posizione in classifica, con un punto in più rispetto proprio al Ravenna, frutto di sette successi, sei pareggi e tre sconfitte: nell’ultimo turno i rossoverdi hanno impattato per 3-3 contro la Giana Erminio tra le mura amiche. Nelle precedenti quattro gare la compagine umbra ha raccolto solamente sei punti sui dodici disponibili, battendo al Liberati Fermana e Rimini rispettivamente per 2-0 e 3-0, ma perdendo contro Sudtirol per 2-1 e Vicenza per 2-0.

A dirigere l’incontro Ravenna-Ternana è stato designato il signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Pietro Lattanzi della sezione di Milano ed Andrea Zaninetti della sezione di Voghera.

Ravenna-Ternana streaming live oggi 22 dicembre

La sfida Ravenna-Ternana valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone B sarà visibile attraverso la web tv ufficiale della Lega Pro, ossia Serie C TV, disponibile online sul sito elevensports.it: per visualizzare lo streaming live dell’incontro Ravenna-Ternana sarà necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma, accedere con le credenziali inserite in tale circostanza ed acquistare uno dei pacchetti disponibili tra singolo match, intera stagione solo trasferta e intera stagione casa e trasferta.

I pacchetti per visualizzare anche Ravenna-Ternana sono disponibili al prezzo di listino indicato sul sito web della piattaforma, elevensports.it.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA DIRETTA LIVE DI RAVENNA-TERNANA

Ravenna-Ternana mobile e app oggi 22 dicembre

La sfida Ravenna-Ternana sarà fruibile anche attraverso l’app ufficiale di Eleven Sports, disponibile sui principali market store per smartphone, tablet e laptop in maniera del tutto gratuita: in questo caso sarà necessario inserire le credenziali utilizzate in sede di registrazione al portale o comunque registrarsi in caso contrario. Sarà tuttavia possibile utilizzare l’app anche trasmettere le immagini di Ravenna-Ternana su una qualsiasi Smart TV o utilizzando la tecnologia di Google Chromecast.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA DIRETTA LIVE DI RAVENNA-TERNANA

Probabili formazioni Ravenna-Ternana

In vista dell’incontro Ravenna-Ternana, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Girone B, in programma questa sera con fischio di inizio previsto per le ore 18.30, i rispettivi tecnici Foschi e Di Canio dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

RAVENNA (3-5-2) Venturi, Ronchi, Jidayi, Lelj, Eleuteri, Selleri, Papa, Trovade, Bresciani, Galuppini, Nocciolini. Allenatore: Luciano Foschi

TERNANA (4-3-3) Iannarilli, Fazio, Gasparetto, Hristov, Lopez, Defendi, Altobelli, Giraudo, Bifulco, Frediani, Marilungo. Allenatore: Luigi Di Canio