Real-Madrid 4-1, spagnoli ancora in cima al mondo. Primo trofeo dell’era Solari. Modric, Llorente, Sergio Ramos e un autogol per i blancos, Shiotani per gli arabi.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS REAL MADRID-AL AIN | MONDIALE PER CLUB 2018

Real Madrid-Al Ain, chi sarà campione del mondo? E’ il giorno della finale. Alle ore 17.30 italiane per l’ultimo atto del Mondiale per Club 2018 scendono in campo il Real Madrid campione in carica e la sorpresa Al Ain. Gli spagnoli cercano il terzo alloro di fila, mentre i padroni di casa tentanto un’impresa che avrebbe del clamoroso. Mai una squadra araba è stata campione del mondo per club. Anzi mai nella storia della manifestazione si è usciti dal duopolio Europa-Sudamerica. Il Real Madrid in semifinale ha agevolmente eliminato i giapponesi del Kashima Antlers. Più tortuoso il cammino dell’Al Ain, che ha già giocato tre partite eliminando in fila il Wellington Team, l‘Esperance Tunisi e il River Plate. Contro i neozelandesi e gli argentini l’Al Ain ha vinto ai rigori.

Real Madrid-Al Ain, le probabili formazioni. QUI REAL MADRID – Il Real Madrid dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici della semifinale: conferma dunque per la novità più grande della gestione Solari, ovvero l’impiego da titolare in regia (con ottimi risultati) del 23enne Marcos Llorente al posto del convalescente Casemiro, entrato nel secondo tempo contro il Kashima Antlers. Per il resto ci sarà l’abituale linea difensiva davanti a Courtois, mentre in avanti il tridente sarà completato da Lucas Vazquez assieme a Bale e Benzema. QUI AL AIN – Nessun cambio previsto neanche per l’Al Ain, che affida le sue speranze alla vena del brasiliano Caio e all’esperto bomber svedese Berg, oltre che alla spinta del pubblico di casa.

Real Madrid-Al Ain, come seguire il match in tv e streaming

Real Madrid-Al Ain, info diretta tv e streaming. Il Mondiale per Club 2018 non ha avuto copertura televisiva in Italia: non fa eccezione neanche la finale, che non sarà visibile sul territorio nazionale. La cronaca del match può essere seguita sui canali social ufficiali delle due squadre. In caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari, se l’equilibrio permane si procederà con i calci di rigore. Arbitrerà il match il messicano Jair Marrufo.