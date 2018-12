Il lunch del match della 17a giornata di Serie B vedrà di fronte Salernitana e Foggia. I granata occupano la dodicesima posizione a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e distano soltanto 2 lunghezze dalla zona paly-off. Il Foggia, invece, nonostante abbia conquistato gli stessi punti della squadra di Gregucci (20), è diciassettesimo a causa della penalizzazione di 8 punti subita per aver reimpiegato un elevato importo monetario proveniente da attività illecite nell’attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017. La Salernitana sta attraversando un periodo difficile. Domenica scorsa, dopo aver subito la quinta sconfitta stagionale, la terza consecutiva, la società ha deciso di sollevare dall’incarico Colantuono, e affidare la squadra a Gregucci. L’ultimo successo dei granata in campionato risale al 10 novembre, quando i campani superarono lo Spezia grazie alla rete di Bocalon.

Anche il Foggia non sta attraversando un buon periodo. Dopo 5 pareggi e 2 sconfitte (risultati questi che sono costati la panchina a Grassedonia), i rossoneri venerdì scorso sono tornati al successo, superando con un convincente 3-1 la Cremonese. Quest’anno, lontano dallo Zaccheria, il Foggia ha vinto una sola volta contro il Benevento; nelle restanti 6 partite ha maturato 2 pareggi e 4 sconfitte. Nei 22 precedenti disputatisi all’Arechi, la Salernitana ha ottenuto 13 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo acuto del Foggia nella tana dei granata risale al dicembre dello scorso anno (0-3 firmato da Floriano -doppietta- e Agazzi).

Salernitana-Foggia streaming Dazn e diretta TV Serie B, dove vedere il match oggi 23/12

