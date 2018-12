Serie A, 19.a giornata: la programmazione di Sky e DAZN

Dopo il turno di Santo Stefano il campionato di Serie A tornerà in campo sabato 29 dicembre per l’ultimo turno del girone di andata che si giocherà interamente nella stessa giornata. Si tornerà un pò come i fasti di un tempo quando non c’erano le partite ad ogni giorno tra anticipi e posticipi. Il canale satellitare Sky farà vedere i soliti sette match, mentre sulla piattaforma DAZN si potranno seguire i restanti tre. Andiamo a vedere la programmazione completa per quest’ultima giornata dell’anno solare.

Su Sky Si comincerà alle ore 12.30 con i campioni d’Italia della Juventus che ospiteranno la Sampdoria rivelazione fino a questo momento con il suo ottimo quinto posto, mentre alle ore 15 quattro saranno gli incontri da guardare: il clou si giocherà a Roma dove la Lazio quarta, incontrerà il Torino, unica squadra insieme alla Juventus, ancora imbattuta in trasferta; l’Inter invece sarà di scena ad Empoli con la formazione di Iachini reduce da tre sconfitte consecutive. Match importante per la zona Europa League è quello tra Sassuolo-Atalanta con le due squadre appaiate a 25 punti a meno due dal settimo posto, chiuderà il programma pomeridiano la sfida salvezza tra Udinese-Cagliari con i sardi ora a + 7 dalla zona retrocessione. Il posticipo delle ore 18 sulla carta dovrebbe essere dal pronostico chiuso con il Napoli che sarà dinnanzi al proprio pubblico per incontrare il Bologna, che non vince ormai da tre mesi e con l’allenatore Filippo Inzaghi a rischio esonero.

Su DAZN invece alle ore 15 si potrà guardare Genoa-Fiorentina coi i viola reduci dalla brutta sconfitta interna contro il Parma e i grifoni dal ko di Cagliari; mentre alla stessa ora, la rivelazione Parma in piena lotta per i posti in Europa riceverà a domicilio la Roma, che nonostante la vittoria casalinga contro il Sassuolo, è ancora a quattro punti dal quarto posto.

Chiuderà il posticipo del Meazza tra Milan-Spal con il tecnico dei rossoneri Gattuso finito ormai sulla graticola e una non vittoria contro gli estensi, molto probabilmente vorrebbe dire esonero.

Di seguito la programmazione completa della 19.a giornata di Serie A: