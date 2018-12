Serie A: Lazio squadra più sfortunata del campionato, ecco perchè

Tempo di bilanci in serie A dopo quindici giornate. A sole quattro gare dalla fine del girone d’andata, singolare ma non invidiabile primato per la Lazio.

La squadra biancoceleste, di recente scivolata al quinto posto in classifica a meno uno dalla zona Champions si trova però al comando di un’altra sorprendente graduatoria: ossia quella dei pali colpiti in gare di campionato. Primo posto per la Lazio appunto, con ben sette finora, tre dei quali colpiti da Ciro Immobile, un primato che, esteso ai confini europei, diventa un terzo posto: solo Barcellona a quota dodici pali e l’accoppiata Real Madrid e PSG hanno fatto per così dire meglio della Lazio.

Contando invece anche le traverse, Lazio al secondo posto; insieme ai biancocelesti si trovano anche Empoli, Napoli e Roma a quota otto, davanti alla Juventus capolista anche di questa graduatoria con ben nove legni totali.

E se i legni non fossero abbastanza, non va meglio nemmeno nella classifica dei fuorigioco conteggiati finora, la Lazio è infatti seconda con quarantadue, seconda all’Empoli con quarantasette off-side fischiati.

E se, come afferma Lotito, la Lazio è inoltre la squadra più falcidiata da infortuni sarà bene dare una sterzata alla sfortuna per rimanere sulla scia delle milanesi, in vista di un finale di girone di andata con impegni sulla carta più abbordabili.