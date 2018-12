Serie D, gironi H ed I: le partite della 16.a giornata di campionato in programma oggi

Serie D girone H, focus sul quindicesimo turno. Il Cerignola approfitta del mezzo passo falso della capolista Picerno, che pareggia a reti bianche sul campo del Taranto, e vince con uno striminzito 1-0 contro un Ercolanese, al quarto K.O di fila in questo campionato. Si ferma anche il Bitonto, che pareggia per 1-1 contro il Francavilla, i neroverdi sono al terzo posto in classifica a braccietto con lo stesso Taranto, ritorna al successo invece la Fidelis Andria che s’impone con il punteggio di 3-0 ai danni della Sarnese. Oltre Taranto-Picerno altri due pareggi a ‘reti bianche’ nell’infrasettimanale di campionato e sono Gragnano-Gelbison e Savoia-Nardò. Ritorna al successo il Team Altamura, che vince in trasferta sull’ostico campo del ‘Curlo’ di Fasano.

Serie D girone H, si gioca la 16.a giornata. Terz’ultima di andata da fuochi d’artificio, infatti si affrontano le prime due della classe, Picerno e Cerignola nel big match di giornata che si disputerà allo stadio ‘Curcio. Le terze della classe, Bitonto e Taranto, giocheranno in trasferta in Campania rispettivamente contro Sorrento e Pomigliano. L’Andria sarà di scena a Gravina, mentre il Nardò ospita il Fasano in un match non semplicissimo. Nell’anticipo del sabato successo esterno del Savoia sul campo dell’Ercolanese. Ecco il quadro completo di questo turno:

Ercolanese 1-2 Savoia (giocata ieri);

Savoia Altamura-Sarnese;

Francavilla-Gragnano;

Gelbison-Nola;

Pomigliano-Taranto;

Sorrento-Bitonto;

Nardò-Fasano (ore 15);

Picerno-Cerignola (ore 15);

Gravina-Andria (ore 15.30).

Serie D girone I, Bari campione d’inverno. I ‘galletti’ si laureano campioni d’inverno con due giornate d’anticipo superando di misura un modesto Troina grazie alla rete dell’esperto Di Cesare. I biancorosso sono a +9 sulla Turris, seconda in classifica, che ha vinto contro la Palmese per 3-0. In zona playoff vincono anche Marsale e Cittanovese, rispettivamente contro Portici e Nocerina, che scivola in sesta posizione, terza sconfitta consecutiva per i ‘molossi’. In zona retrocessione colpaccio esterno del Rotonda, che va a vincere sul campo della Sancataldese.

Serie D girone I, in campo per la 16.a giornata. Trasferta calabrese per il Bari, che sul neutro di Castrovillari sarà ospite del fanalino di coda Rotonda. La Turris sarà ospite della Nocerina in caduta libera da tre giornate. La lanciata Cittanovese sarà ospite del Roccella, mentre nella zona nobile della classifica scontro interessante quello tra il Gela e il Castrovillari. Il Marsala sarà ospite del Troina, mentre la Palmese reduce da due sconfitte consecutive ospiterà il Locri. Nella parte bassa della classifica si affrontano Sancataldese e Messina. Ecco il programma odierno di giornata in questo girone I, tutte in campo alle ore 14.30: