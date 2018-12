Spezia-Palermo streaming Dazn e diretta TV Serie B, dove vedere il match oggi 23/12

Quest’oggi, alle ore 17:30, allo stadio Alberto Picco di La Spezia i bianconeri di Marino affronteranno la capolista, il Palermo. I liguri arrivano a questa sfida dopo aver conquistato 8 punti nelle ultime 5 partite di campionato (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Sinora, il cammino dei bianconeri al “Picco” è stato decisamente positivo: in 7 partite, infatti, lo Spezia ha conquistato 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Gli Aquilotti, inoltre, sono dotati di una discreta fase difensiva: con 18 gol subiti, i bianconeri vantano la quinta miglior difesa del campionato cadetto.

Per quanto riguarda il Palermo, i rosanero nelle ultime quattro partite hanno leggermente rallentato, conquistando soltanto 1 vittoria e 3 pareggi. Nonostante ciò i siciliani continuano a comandare la classifica del campionato cadetto con 2 punti di margine sul Brescia, secondo. Lontano dal “Barbera”, il Palermo ha conquistato ben 14 punti, figli di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Quest’oggi, però, per la squadra di Stellone non sarà semplice portare a casa i 3 punti. I rosanero, infatti, non vincono al “Picco” dal 1932, quando si imposero per 1-2 con i gol di Banchero II e Ruffino.

