Calcio, Coppa Italia: la programmazione Rai degli ottavi di finale (12-14 gennaio)

Dopo la sosta di inizio gennaio si torna a fare sul serio e tra sabato e lunedì si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia con l’entrata in tabellone delle prime otto squadre classificate della stagione scorsa: Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina.

Sicuramente gli incontri più interessanti sono due ovvero Sampdoria-Milan e Torino-Fiorentina dove sulla carta potrebbe succedere di tutto; a Marassi i blucerchiati, che hanno appena comprato l’attaccate Manolo Gabbiadini, proveranno a fare lo scherzetto ai rossoneri con il tecnico Gennaro Gattuso che probabilmente schiererà dal primo minuto Andrea dopo quasi un anno e mezzo di inattività per la rottura del crociato del ginocchio sinistro. All’Olimpico di Torino i granata che quest’anno in casa hanno stentato, affrontano i viola che invece hanno avuto fino ad ora parecchie difficoltà in trasferta, in classifica le due squadra sono divise da un solo punto e dunque si prospetta un match equilibrato come in campionato quando il risultato fu di 1-1.

Negli altri match Inter, Lazio e Roma partono nettamente favorite contro avversari di categoria inferiore quali Benevento, Novara e Virtus Entella, tenendo conto anche che giocano tutte e tre in casa. I campioni d’Italia della Juventus saranno di scena al Dall’Ara contro il Bologna in crisi di risultati (gli emiliani sono terz’ultimi) e di classifica, mentre il Napoli ospiterà al San Paolo il Sassuolo già battuto in questa stagione tra le mura amiche per 2-o. Chiude il quadro Cagliari-Atalanta con i sardi che in casa danno il meglio di loro, ma i bergamaschi di quest’ultimo periodo sono un avversario molto temibile e sicuramente partiranno favoriti.

Tutti gli ottavi di Coppa Italia saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Rai 1 e Rai 2; di seguito la programmazione completa di questa tre giorni (12-14 gennaio):

Sabato 12 gennaio 2019

Lazio-Novara (ore 15, Rai 2)

Sampdoria-Milan (ore 18, Rai 2)

Bologna-Juventus (ore 20.45, Rai 1)

Domenica 13 gennaio 2019

Torino-Fiorentina (ore 15, Rai 2)

Inter-Benevento (ore 18, Rai 2)

Napoli-Sassuolo (ore 20.45, Rai 1)

Lunedì 14 gennaio 2019



Cagliari-Atalanta (ore 17.30, Rai 2)

Roma-Virtus Entella (ore 21.00, Rai 2)