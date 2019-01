Partite DAZN 26-27-28 gennaio: oggi pomeriggio Serie B e FA Cup, in serata Milan-Napoli

In quest’ultimo weekend di gennaio la programmazione calcistica di DAZN oltre ai soliti appuntamenti con la Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e Serie D con il Bari, prevede anche il quarto turno di FA Cup competizione che per gli inglesi è importante quanto la Premier League.

Per quanto riguarda la Serie a l’anticipo di stasera delle ore 20.30 sarà di quelli importanti, perchè al Meazza di Milano si sfideranno Milan-Napoli, dove i rossoneri dopo la cessione di Higuain al Chelsea si presenta con il sostituto, ovvero il polacco Piatek acquistato dal Genoa. I partenopei a nove punti dalla Juventus non possono perdere altro terreno, mentre i rossoneri ora quarti vorranno cercare di rintuzzare gli attacchi delle diretti concorrenti.

Nel lunch match (ore 12.30) al Bentegodi sfida delicata tra Chievo-Fiorentina con i padroni di casa ultimi e obbligati a fare punti per non perdere ulteriore terreno dalla concorrenza; i viola forti dell’acquisto dell’attaccante colombiano Muriel, arrivato dal Siviglia, sogna un posto in Europa League che attualmente dista quattro punti.

Alle ore 15 derby emiliano Parma-Spal che vede i gialloblu grandi protagonisti battagliare per un posto europeo, mentre gli estensi che non vincono dal 20 ottobre (2-o alla Roma), piano piano stanno vedendo assottigliarsi il margine sulla zona salvezza (ora di quattro punti) e perdere al Tardini potrebbe essere molto pericoloso.

Per il campionato cadetto fari puntati sul derby veneto Venezia-Padova che vale un bel pezzo di salvezza, mentre in chiave playoff importante match tra Salernitana-Lecce.

Nella Liga spagnola non sono previsti incontri di cartello, le due grandi di Spagna Barcellona e Real Madrid impegnata in trasferta rispettivamente contro Girona ed Espanyol.

Nella Ligue 1 l’Olympique Marsiglia vorrà uscire dalla crisi e per farlo dovrà sconfiggere a domicilio il Lille attualmente secondo dietro i campioni del Psg che invece ospiteranno al Parco Dei Principi contro il Rennes formazione di metà classifica.

Per il quarto turno di FA Cup saranno cinque gli incontri in programma che vedranno in campo oggi Everton, Manchester City e West Ham rispettivamente contro Burnley, Milwall e Wimbledon, mentre domani Tottenham e Chelsea sfideranno Crystal Palace e Sheffield Wednesday.

Infine per gli appassionati delle serie minori, come tutte le domeniche ci sarà la partita del Bari capolista, che per il girone I della Serie D ospiterà al San Nicola i siciliani dell’Igea Virtus penultimi in classifica e a serio rischio retrocessione.

Palinsesto DAZN, le dirette del 26-27-28 gennaio

Dirette Serie A DAZN 21.a giornata 26-27 gennaio

Milan-Napoli sabato 26 gennaio ore 20.30

Chievo-Fiorentina domenica 27 gennaio ore 12.30

Parma-Spal domenica 27 gennaio ore 15.00

Dirette Serie B DAZN 21.a giornata 26-27-28 gennaio

Ascoli-Perugia sabato 26 gennaio ore 15.00

Cittadella-Carpi sabato 26 gennaio ore 15.00

Cremonese-Palermo sabato 26 gennaio ore 15.00

Salernitana-Lecce sabato 26 gennaio ore 18.00

Livorno-Pescara domenica 27 gennaio ore 15.00

Venezia-Padova domenica 27 gennaio ore 15.00

Brescia-Spezia domenica 27 gennaio ore 18.00

Verona-Cosenza lunedì 28 gennaio ore 21.00

Dirette Liga DAZN 21.a giornata 26-27-28 gennaio

Siviglia-Levante sabato 26 gennaio ore 13.00

Atletico Madrid-Getafe sabato 26 gennaio ore 16.15

Leganes-Eibar sabato 26 gennaio ore 18.30

Valencia-Villareal sabato 26 gennaio gennaio ore 20.30

Real Valladolid-Celta Vigo domenica 27 gennaio ore 12.00

Girona-Barcellona domenica 27 gennaio ore 16.15

Real Sociedad-Huesca domenica 27 gennaio ore 18.30

Espanyol-Real Madrid domenica 27 gennaio ore 20.45

Alaves-Rayo Vallecano lunedì 28 gennaio ore 21.00

Dirette Ligue 1 DAZN 22.a giornata 26-27 gennaio

Digione-Monaco sabato 26 gennaio ore 20.00

Guingamp-Reims sabato 26 gennaio ore 20.00

Nizza-Nimes sabato 26 gennaio ore 20.00

Strasburgo-Bordeaux sabato 26 gennaio ore 20.00

Montpellier-Caen domenica 27 gennaio ore 15.00

Amiens-Lione domenica 27 gennaio ore 17.00

Tolosa-Angers domenica 27 gennaio ore 20.00

Psg-Rennes domenica 27 gennaio ore 21.00

Nantes- Saint Etienne posticipata a mercoledì 30 gennaio ore 21.00

Dirette FA Cup DAZN quarto turno 26-27 gennaio

Manchester City-Burnley sabato 26 gennaio ore 16.00

Milwall-Everton sabato 26 gennaio ore 18.30

Wimbledon-West Ham sabato 26 gennaio ore 20.45

Crystal Palace-Tottenham domenica 27 gennaio ore 17.00

Chelsea-Sheffield Wednesday domenica 27 gennaio ore 19.00

Diretta Serie D DAZN 21.a giornata 27 gennaio

Bari-Igea Virtus domenica 27 gennaio ore 14.30