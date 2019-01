Sancataldese-Bari streaming live e diretta TV Dazn, Serie D oggi 13 gennaio dalle 14.30

La diciannovesima giornata del campionato di Serie D Girone I si apre con la sfida Sancataldese-Bari, gara in programma oggi 13 gennaio allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

Gli uomini di Cornacchini saranno di scena in Sicilia con un solo obiettivo: proseguire la marcia verso la Serie C tenendo inalterata la striscia di imbattibilità, che dura ormai da diciotto gare consecutive.

A dirigere l’incontro Sancataldese-Bari è stato designato il signor Filippo Giaccaglia della sezione AIA di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Francesco Guarino e Leandro Castioni entrambi della sezione AIA di Novara.

Sancataldese-Bari streaming e diretta TV oggi 13 gennaio

La gara Sancataldese-Bari in programma oggi 13 gennaio a partire dalle ore 14.30 sarà visibile in esclusiva solamente su DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti per la trasmissione delle gare dell’intero campionato dei galletti in Serie D: la diretta avrà inizio alle ore 14.15 con un breve pre-partita, a seguire la trasmissione integrale del match.

La sfida Sancataldese-Bari sarà visibile anche in mobilità e in streaming, scaricando l’applicazione dedicata del gruppo di Perform sui principali market store, disponibile per smartphone, tablet e laptop in maniera totalmente gratuita. La stessa è disponibile anche per i più rinomati marchi di smart TV con la possibilità conseguente di vedere Sancataldese-Bari in diretta tv sul proprio televisore.

Per chi non avesse ancora usufruito della promozione di DAZN, che offre a tutti i nuovi utenti iscritti un mese di visione gratis, può farlo ora e avrà così la possibilità di visualizzare Sancataldese-Bari senza alcun costo aggiuntivo.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL LIVE DI SANCATALDESE-BARI

Sancataldese-Bari, la presentazione del match

I padroni di casa sono dodicesimi in classifica, avendo totalizzato 22 punti in diciotto gare, frutto di sei successi, quattro pareggi ed otto sconfitte: la posizione tra l’altro è attualmente condivisa con la Città di Messina e il Locri. Per gli uomini del tecnico Milanesio sono arrivati appena quattro punti in cinque gare, considerando il successo contro il Messina per 1-0 ed il pareggio contro la Cittanovese, mentre la contempo si segnalano anche tre confitte, nell’ordine contro Igea Virtus, Rotonda e Troina, subendo quattro reti e siglandone nemmeno una.

Nell’undici titolare da opporre al Bari, il tecnico Milanesio dovrà fare a meno dello squalificato Costanzo: al suo posto a centrocampo dovrebbe giocare Bruno.

I galletti invece occupano la prima posizione in classifica in virtù dei 46 punti totalizzati, frutto di quattordici successi e quattro pareggi. Attualmente gli uomini del tecnico Cornacchini vantano la migliore difesa del torneo, con appena sette reti subite, mentre non può essere considerato miglior attacco perché la Turris ha fatto meglio dei biancorossi, con ben 42 reti siglate.

Nell’undici titolare da opporre alla Sancataldese, il tecnico Cornacchini sarà costretto a rinunciare a Brienza, a causa dell’influenza, mentre Hamlili è in forte dubbio.

Probabili formazioni Sancataldese-Bari, diciannovesima giornata Serie D Girone I – domenica 13 gennaio 2019 ore 14.30



SANCATALDESE (4-3-3): Franza; Giarrusso, Di Marco, Cossentino, Longo; Bruno, Calabrese, Di Stefano; Ficarrotta, Montalbano, Mosca. Allenatore: Juan Manuel Milanesio

BARI (4-4-2): Morfella; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Neglia, Bolzoni, Feola, Piovanello; Iadaresta, Simeri. Allenatore: Giovanni Cornacchini