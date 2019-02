A nove turni dal termine della stagione, il San Nicola apre le porte alla sfida Bari-Acireale, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D Girone I: un altro pezzetto di promozione per i galletti passa attraverso la gara contro i siciliani, compagine che nel corso delle ultime uscite stagionali ha davvero impressionato.

I galletti guidati dal tecnico Giovanni Cornacchini sono ritornati alla vittoria in trasferta, superando, nell’ultimo incontro disputato lontano dall’impianto cittadino, il Locri con il risultato di 0-3, in virtù delle reti siglate da Di Cesare, Simeri e Floriano. Prima del successo in terra calabra, infatti, i pugliesi avevano subito due battute d’arresto, contro la Turris all’Amerigo Liguori di misura per 1-0 con rete di Riccio e contro la Cittanovese al Morreale-Proto per 3-2.

Per la volata finale sarà utile conquistare quanti più punti possibili, sfruttando anche le undici lunghezze di vantaggio proprio sui corallini, e acquisire nel più breve tempo possibile la matematica promozione in Serie C, sebbene allo stato attuale rappresenti una pura formalità per una squadra che ha battuto tutti i record possibili.

Non sarà facile, tuttavia, al cospetto dei granata del tecnico Giuseppe Romano che hanno fatto bottino pieno nelle ultime uscite stagionali, conquistando quindici punti in cinque gare, un ruolino certamente da promozione diretta. La compagine sicula paga a caro prezzo un avvio non proprio entusiasmante, in special modo nel corso del mese di novembre dello scorso anno, lasso di tempo che fu caratterizzato da cinque sconfitte in altrettante gare, che fecero di fatto scivolare il club ai margini della zona play-out.

Strappare punti al San Nicola contro una corazzata potrà di fatto rilanciare le ambizioni dell’Acireale verso la matematica certezza di disputare i play-off e sperare così in un’eventuale promozione in terza serie.

A dirigere l’incontro Bari-Acireale è stato designato il signor Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, coadiuvato dagli assistenti Cristian Cortinovis e Sara Capelli della sezione di Bergamo.

Bari-Acireale streaming e diretta TV oggi 24 febbraio

L’incontro Bari-Acireale di scena questo pomeriggio 24 febbraio con fischio di inizio previsto per le ore 14.30 sarà visibile in esclusiva su DAZN: la piattaforma di Perform ha acquisito i diritti per trasmettere le gare dei galletti per l’intero campionato di Serie D. Il collegamento con gli inviati allo stadio sarà instaurato pochi minuti prima del fischio di inizio, segue la trasmissione integrale della gara, con la sintesi al termine.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA DIRETTA LIVE DI BARI-ACIREALE

Il match Bari-Acireale sarà visibile anche in mobilità e streaming, scaricando l’applicazione di DAZN sui principali market store, disponibile per smartphone, tablet e laptop in maniera del tutto gratuita. Inoltre sarà possibile seguire la sfida anche su Smart TV.

Per chi non avesse ancora usufruito della promozione di DAZN, che offre a tutti i nuovi utenti iscritti un mese di visione gratis, può farlo ora e avrà così la possibilità di visualizzare l’incontro senza alcun costo aggiuntivo.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA DIRETTA LIVE DI BARI-ACIREALE