Calcio, Serie B: anticipi e posticipi dalla 32.a alla 34.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato ufficialmente le date e gli orari relativi agli anticipi ed i posticipi dalla 32.a alla 34.a giornata del campionato cadetto. Da sottolineare due match importanti alla 32.a come Palermo-Verona e il derby calabrese Cosenza-Crotone che saranno giocati rispettivamente domenica e lunedì alle ore 21.

Per la 33.a occhi puntati nel posticipo della domenica con Benevento-Palermo che può valere un pezzo di Serie A. Mentre alla 34.a che sarà giocata interamente il lunedì di Pasquetta, altro big match per le zone alte della classifica con Verona-Benevento alle ore 15, mentre la capolista Brescia scenderà in campo alle ore 18 ospitando la Salernitana. Alle ore 21 il resto del programma.

Il programma completo 32-33-34.a giornata Serie B:

33.a GIORNATA (riposa: SALERNITANA)

Venerdì 5 aprile

ore 21.00 BRESCIA – VENEZIA

Sabato 6 aprile

ore 15.00 CARPI – PADOVA

ore 15.00 CITTADELLA – LIVORNO

ore 15.00 FOGGIA – SPEZIA

ore 18.00 PERUGIA – BENEVENTO

Domenica 7 aprile

ore 15.00 ASCOLI – PESCARA

ore 15.00 CREMONESE – LECCE

ore 21.00 COSENZA – CROTONE

Lunedì 8 aprile

ore 21.00 PALERMO – H. VERONA

34.a GIORNATA (riposa: H.VERONA)

Venerdì 12 aprile

ore 21.00 PESCARA – PERUGIA

Sabato 13 aprile

ore 15.00 CROTONE – CREMONESE

ore 15.00 LECCE – CARPI

ore 15.00 SALERNITANA – CITTADELLA

ore 18.00 VENEZIA – FOGGIA

Domenica 14 aprile

ore 15.00 PADOVA – COSENZA

ore 15.00 SPEZIA – ASCOLI

ore 21.00 BENEVENTO – PALERMO

Lunedì 15 aprile

ore 21.00 LIVORNO – BRESCIA

35.a GIORNATA (riposa: CROTONE)

Lunedì 22 aprile

ore 15.00 H. VERONA – BENEVENTO

ore 18.00 BRESCIA – SALERNITANA

ore 21.00 ASCOLI – VENEZIA

ore 21.00 CARPI – PESCARA

ore 21.00 CITTADELLA – CREMONESE

ore 21.00 COSENZA – SPEZIA

ore 21.00 FOGGIA – LIVORNO

ore 21.00 PALERMO – PADOVA

ore 21.00 PERUGIA – LECCE