Chelsea, altra sconfitta con il Manchester City: rabbia Sarri con Kepa

Sarri e le tante ambizioni al Chelsea. Tutto finito – o quasi, perché in Europa League gli inglesi possono ancora dire la loro – ancor prima del rush finale di stagione.

I Blues guidati da Sarri, sesti in Premier, falliscono ieri nella cornice di Wembley un importante obiettivo stagionale: la Carabao Cup.

Il Manchester City infatti piega ai calci di rigori il Chelsea per 4-3: fatali, per i Blues, gli errori dagli undici metri di Jorginho e David Luiz, che di fatto consentono alla squadra di Guardiola di alzare al cielo la Coppa di Lega inglese.

Nonostante la squadra di Sarri abbia retto per oltre 120 minuti, le fratture fra il tecnico e lo spogliatoio è più che tangibile. Emblematico, in tal senso, l’insurrezione del portiere Kepa, che si rifiuta di uscire dal campo prima dei penlty per far spazio al più esperto Willy Caballero, nelle vesti di para-rigori.

Per di più i fedeli ex partenopei Jorginho e Higuain non aiutano Sarri nel momento decisivo del match: il numero 5 sbaglia il primo rigore, mentre l’argentino non si presenta nemmeno nel parterre dei protagonisti.

Frizioni, incomprensioni e fratture: la panchina di Sarri al Chelsea è sempre più in bilico, con i rumors di un suo possibile futuro alla Roma che ne aumentano la precarietà.